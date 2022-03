Selon une étude d’Aberdeen de 2021, les entreprises à la pointe dans le content marketing connaissent une croissance huit fois supérieure sur leur site que celles qui s’y investissent moins. Une telle stratégie implique de créer régulièrement des contenus avec des textes, des images et des vidéos. Afin de rester compétitives, les marques doivent innover dans leur communication avec leur clientèle, en proposant ces éléments sur plusieurs canaux et appareils. Ils doivent être adaptés à plusieurs langues et pays.

Toutefois, il est nécessaire de bien maîtriser sa gestion de production de contenus en France avant de se lancer à l’international. Il faut ensuite réussir à créer des contenus performants, ce qui peut être difficile lorsqu’on ne maîtrise pas les langues des marchés ciblés.

Un véritable enjeu que peut aider à résoudre la Content Factory Internationale. Cette méthodologie de production consiste à réaliser une grande quantité de contenus (+ de cinq contenus par mois) sur une période déterminée, à un rythme régulier et en respectant des critères de qualité. Dans cet ebook, YouLoveWords, dévoile ses méthodes éprouvées pour vous aider à atteindre de nouveaux marchés.

On peut dire que l’agence est plutôt légitime lorsqu’il s’agit d’aborder le content marketing. Depuis dix ans, elle gère des Content Factory Internationales pour le compte de ses clients et les aide à atteindre leurs objectifs.

Préparer son internationalisation

Pour bien préparer son internationalisation, il convient avant tout de déterminer si l’on vise une expansion 100 % digitale, où toutes les actions seront pilotées depuis la France, ou traditionnelle, avec des relais locaux présents dans son organisation.

La deuxième option exige de cartographier les différents acteurs qui joueront un rôle dans la Content Factory par pays, et de réaliser un audit de ses ressources à disposition. Cela requiert de se poser certaines questions : Mon entreprise a-t-elle le budget pour se lancer dans ce genre de projet ? Comment l’ajout d’une autre audience affectera-t-elle l’activité quotidienne de mon organisation ? Mes produits et services sont-ils prêts pour être compris et utilisés par des personnes d’autres pays et parlant une autre langue ? Autant d’éléments qui permettront d’identifier plus clairement la direction de son projet et les ressources existantes.

Il est ensuite nécessaire d’analyser les marchés ciblés. En téléchargeant l’ebook de YouLoveWords, vous découvrirez que plusieurs facteurs sont à prendre en compte comme la culture ou la maturité technologique. Les pays nordiques sont par exemple les plus préparés pour le futur du digital. Il ne faut pas non plus négliger le support de contenu. Pour certains marchés, la vidéo sera plus performante que de longs articles ou des images, et pour un autre marché, ce sera l’inverse.

Il faut également se fixer des objectifs business clairs et réalisables. Il peut s’agir de gagner en crédibilité, d’éduquer son audience ou encore de générer des profits. L’ebook révèle qu’en 2021, 80 % des spécialistes du marketing de contenu étaient motivés à créer des contenus pour améliorer la notoriété de leur marque.

Apprendre à connaître ses marchés

Pour réussir à se faire une place sur un nouveau marché, il est primordial de s’intéresser à l’activité et aux stratégies de ses concurrents. Pour cela, il convient d’utiliser des outils SEO. Les données des autres entreprises permettent d’ajuster son plan d’action de Content Factory, et de récolter des opportunités de mots-clés pour ses futurs contenus. Pour découvrir les outils recommandés par YouLoveWords, téléchargez cette étude.

Il faut aussi se demander si le pays que l’on souhaite cibler sera réceptif à notre message. Pour répondre à cette question, il est essentiel de se pencher sur le niveau de demande et la maturité de ses futures cibles. Si cette dernière est belle et bien présente, il ne faut toutefois pas oublier que les mots-clés peuvent être différents d’un pays à un autre. Comme l’explique l’ebook, l’espagnol est parlé au Mexique et en Colombie. Toutefois, les méthodes de recherche s'avèrent différentes dans les deux pays. En Colombie, le mot « télétravail » s’écrit « teletrabajo ». Les Mexicains auront plutôt tendance à utiliser le terme « home office ». Pour cette raison, il est judicieux d’utiliser des outils SEO comme Google Trends ou SEMRush afin de mieux cerner les méthodes de recherche par localité et le genre de contenus le plus consommé.

Pour mieux comprendre l’état d'esprit de ses cibles, il est nécessaire de faire des personas. Comme pour toute stratégie marketing, il faut prendre en compte les facteurs comportementaux et les habitudes d’achat. Pour une Content Factory Internationale, il convient cependant de dresser les profils types par pays en intégrant les langues parlées. En vous procurant cet ebook, vous découvrirez un exemple de persona sur lequel vous appuyer.

Les étapes suivantes et d’autres conseils de YouLoveWords sont à découvrir en téléchargeant cette étude :

Les bases d’une stratégie internationale (périmètre de production, ressources et budget) ;

Sélectionner les bons sujets et formats (audit de son contenu existant, audit sémantique local, veille internationale, création d’un content guide) ;

Structurer sa dream team ;

Adopter une bonne méthodologie (onboarding de ses talents, plannings de suivi, outils et applications, faire un RACI) ;

Avoir un workflow efficace ;

La roadmap des choses à appliquer.

Cet ebook est un point d’appui essentiel autant pour les décideurs marketing de grandes entreprises voulant aligner leurs équipes internationales et se développer sur différents marchés que pour les startups souhaitant commencer leur stratégie à l’international. N’oubliez pas de télécharger le livre blanc !