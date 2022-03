Avec la numérisation croissante de nos sociétés depuis quelques années, le nombre de données collectées a considérablement augmenté. Ces données sont très précieuses pour les entreprises. Pourtant nombreuses d’entre elles ne savent toujours pas comment les interpréter, ni comment les utiliser pour optimiser leurs performances. Il existe pourtant des solutions pour optimiser l’utilisation des données collectées au sein des organisations. Tout dépend de la façon dont elles sont traitées. Dans ce livre blanc édité par Eckerson Group, un cabinet de conseil qui aide les entreprises à tirer davantage de valeur de leurs données, vous allez découvrir comment le Data Storytelling va transformer l’analyse des données.

C’est quoi le Data Storytelling ?

Cette nouvelle grille de lecture, en lien avec la Business Intelligence, permet de relier les données aux actions de l'entreprise par une expérience claire, guidée et contextualisée. Avec le Data Storytelling, l’idée n’est plus simplement de produire des analyses et des modèles complexes, mais surtout de réussir à les expliquer de manière claire et limpide, pour que les autres services de l’entreprise puissent les exploiter. Selon l’étude réalisée par Eckerson Group, c’est de cette façon qu’il sera possible d’éliminer la complexité au niveau de l’utilisation des données. En offrant une lecture simple, qui met en évidence les résultats.

Le Data Storytelling nécessite de combiner les meilleures pratiques en termes de conception visuelle et de structure narrative claire, pour guider les autres services en charge d’exploiter les données. Grâce à l’intelligence artificielle, les données sont plus accessibles et plus digestes que jamais, ce qui permet de relier l’analyse à la mise en application des données.

Une nouvelle méthode pour éclairer les décisions de l’entreprise ?

Comme le détaille Eckerson Group dans ce livre blanc, « raconter une histoire, c'est puiser dans un élément primitif de notre civilisation. Depuis les temps les plus reculés, nous nous racontons des histoires pour donner un sens à notre monde. Pour expliquer la pluie, les tremblements de terre, la famine et les maladies ».

C’est en repartant de ce modus operandi que le Data Storytelling a été conçu. En 2022, la plupart des entreprises font un même constat : des analystes talentueux ont beau produire des rapports et des tableaux de bord de grande qualité, il y a un fossé avec les équipes chargées d’exploiter les données.

Dans cet ebook, vous découvrirez comment faire en sorte qu’elles influent davantage sur les décisions stratégiques de votre organisation. L’idée est simple : les parties prenantes de l’entreprise doivent comprendre le message clé que vos analystes souhaitent faire passer. Cette nouvelle méthode permet d’éclairer les grandes décisions de votre organisation, avec intelligence. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à télécharger le livre blanc d’Eckerson Group.