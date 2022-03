Depuis le début de la crise sanitaire, l’e-commerce s’est imposé comme le mode de consommation privilégié de nombreux acheteurs. Si certains d’entre eux avaient déjà pour habitude d’effectuer des achats en ligne, cela est aujourd’hui définitivement ancré dans leurs habitudes de consommation.

Toutefois, leurs préférences et attentes évoluent rapidement. Pour s’adapter à ces changements constants, les acteurs de l’e-commerce doivent garder un œil sur les dernières dynamiques du secteur. De cette façon, ils peuvent anticiper les besoins des acheteurs et leur apporter les réponses et solutions adéquates.

Dans la même catégorie Twitter Shops : la carte e-commerce à nouveau jouée par Twitter

Pour connaître les tendances du commerce en ligne en 2022, Bloomreach, le premier Commerce Experience Cloud au monde, vous propose de participer à son webinar trimestriel, Commerce Pulse. Cette conférence, qui aura lieu en anglais, se tiendra le mardi 29 mars 2022 à 18h.

Tirer profit des grandes tendances

Pour dégager les nouvelles dynamiques du marché, Bloomreach a analysé les données de plus de 500 entreprises utilisant ses services. Le spécialiste de l’e-commerce s’est intéressé à leurs comportements d’achat en ligne afin d’identifier les changements dans leurs habitudes de consommation.

En assistant à ce webinar, vous découvrirez de nombreuses métriques qui vous aideront à comprendre les tendances de l’e-commerce en 2022. Les experts du commerce en ligne décrypteront les chiffres clés et expliqueront ce que cela signifie pour les KPIs, certaines zones géographiques spécifiques ou encore des segments d’utilisateurs précis.

Grâce à ces données, vous pourrez prendre des décisions commerciales et marketing éclairées, notamment pour améliorer votre expérience client. Sur ce point, les besoins des consommateurs évoluent très rapidement. Désormais, ils souhaitent une expérience unique et fluide sur tous les canaux. Durant ce webinar, les intervenants vous feront part de leur regard d’experts sur leurs nouvelles préférences et priorités. Ils vous expliqueront comment les satisfaire.

Comprendre les préférences des consommateurs

Chaque mois, les consommateurs se procurent plusieurs types de produits en ligne. Vêtements et chaussures, appareils électroniques, produits cosmétiques… Certaines catégories de produits sont plus populaires que d’autres. Durant cette conférence, les experts de l’e-commerce vous dévoileront quels sont les articles les plus achetés en ligne. De cette façon, vous aurez une longueur d’avance sur l’évolution des envies des consommateurs. Cela est essentiel à tout entrepreneur qui souhaite lancer un nouveau business et aux entreprises qui veulent faire évoluer leurs offres.

Pour connaître en détail les tendances de 2022, plusieurs spécialistes du commerce en ligne animeront la conférence du 29 mars, dont trois experts opérant chez Bloomreach : Brian Walker, Directeur de la stratégie, Michelle DeMaio, Responsable des communications d'entreprise et Jean Lestréhan, Spécialiste de l’automatisation du marketing. Ils seront accompagnés de Hugh Fletcher, Directeur marketing monde et Naji El-Arifi, Responsable de l'innovation chez Wunderman Thompson, une agence de communication marketing. Les six experts vous partageront leur vision sur l’évolution du marché de l’e-commerce.

Ce webinar permet de prendre rapidement connaissances des grands changements qui ont lieu dans le secteur du commerce en ligne. Au cours des quarante-cinq minutes de conférence, les participants obtiennent des informations exploitables pour mettre en place leurs futures stratégies commerciales et marketing. Pour connaître le visage de l’e-commerce en 2022, n’oubliez pas de vous inscrire.