Depuis plusieurs années, le cadre de travail se transforme au rythme des nouvelles technologies. Si le télétravail s’installait déjà progressivement dans le décor de l’entreprise, la crise sanitaire l’a grandement démocratisé. Désormais, de nombreuses sociétés ont adopté ce mode de fonctionnement dans leurs habitudes de travail.

S’il présente de nombreux avantages, il impose toutefois une difficulté : maintenir sa culture d’entreprise. En effet, il est complexe d’entretenir le lien entre ses collaborateurs quand chacun d’eux se trouve derrière un écran. Fort heureusement, il existe de nombreux outils pour favoriser les échanges et développer les relations au sein de son entreprise, comme Recess.

Créer un lien entre ses collaborateurs

Difficile de trouver une bonne alternative aux discussions à la machine à café ou à la pause déjeuner quand on est à distance. Pour pallier ce problème, certaines entreprises ont adopté Recess. Il s’agit d’un outil gratuit qui s’intègre à Slack et à Workplace from Meta. Il donne la possibilité de faire des jeux à plusieurs à distance. Les équipes peuvent par exemple jouer à « Préférerais-tu…». Cela consiste à choisir entre deux éléments. Chaque personne peut y jouer en temps réel depuis le site de Recess.

Chaque jour, Recess pose des questions aux équipes afin qu’ils découvrent la personnalité et la vie de chacun. Cela peut notamment être « Partage une photo prise l’année dernière que tu adores. Pourquoi ce moment était-il spécial pour toi ? ». Sur le site de Recess, accessible par tous les collaborateurs, chacun peut voir les réponses des autres. De la même manière que sur Facebook, il est possible de liker et commenter leurs messages.

L’objectif est de permettre aux salariés d’apprendre à se connaître et de se trouver des points communs. De cette façon, on obtient les mêmes résultats que lors d’activités de team building : les collaborateurs se sentent plus en confiance avec les individus avec lesquels ils travaillent sur des projets. Entretenir cette cohésion aide également à améliorer les performances de l’entreprise sur le long terme. Enfin, l’outil est aussi adapté aux équipes nouvellement formées ou aux équipes composées de nouveaux membres.