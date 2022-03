Le content marketing est une approche adoptée par de nombreuses entreprises. Elle consiste à attirer son audience grâce à des contenus visuels et textuels attrayants et pertinents. Pour une marque, cette stratégie répond à des objectifs variés : visibilité, taux de conversion, fidélisation…Pour les atteindre, il convient toutefois de mettre en place des actions permettant de se faire connaître sur les moteurs de recherche. Pour cette raison, le content marketing et le SEO sont indissociables.

Face à ces enjeux, CyberCité, l’agence spécialisée dans le SEO, le SEA et l’Analytics, organise la troisième édition du BIG SEO. Cette journée, qui se tiendra le jeudi 7 avril 2022 de 10h à 16h30, s’adresse aux spécialistes du digital.

Des conférences autour du SEO et du Content Marketing

Dans le but d’aider les professionnels à faire du SEO un levier de croissance, CyberCité a construit cet événement composé de six webinars. Le concept a rapidement séduit : en 2020, la première édition du BIG SEO a réuni plus de 5 000 participants. En 2021, l’événement a connu un succès sans précédent : 19 000 experts du digital ont assisté aux conférences proposées.

Durant les webinars, les participants ont l’opportunité de comprendre en profondeur les enjeux du SEO dans le cadre d’une stratégie de content marketing. Les différents intervenants leur dévoilent comment gagner des positions, faire face à la concurrence et augmenter le trafic vers son site. De cette façon, chacun d’entre eux repart avec des éléments concrets à mettre en place au sein de son entreprise.

De nombreux sujets abordés

Cet événement s'articule autour de nombreuses thématiques en lien avec le SEO et le Content Marketing. Chaque webinar traite un aspect de ces disciplines. La première conférence de la journée a pour objectif d’aider les participants à comprendre le rôle qu’ont à jouer les données dans la conception d’un site « User Centric ». En effet, elles sont utiles pour prendre connaissance des sujets qui suscitent l’intérêt de son audience, pour ensuite écrire des contenus ciblés. De cette manière, on met toutes les chances de son côté pour répondre à leurs attentes et intentions.

Lors d’un webinar animé par deux experts SEO de CyberCité, Adrien Party et Christophe Badiou, les participants apprendront à identifier et résoudre les faiblesses techniques SEO de leur CMS. Elles peuvent causer de multiples problèmes, comme la remontée de ses titles & meta. Ils offriront de nombreux conseils pour les résoudre et réussir à optimiser les performances de son site.

Quentin Lohou, chef de projet SEO chez CyberCité, dévoilera ensuite comment travailler son netlinking. Il s’agit d’une technique consistant à multiplier le nombre de backlinks dans un contenu. En participant à cette conférence, les participants découvriront comment l’utiliser de façon stratégique et subtile pour performer sur le long terme, et faire la différence face à la concurrence.

En partenariat avec l’agence digitale Webqam, CyberCité propose une conférence qui se concentre sur le SEO avec Shopify pour les e-commerçants. Les intervenants exploreront les enjeux SEO pour les entreprises qui songent à se tourner vers ce CMS. Ils répondront aux nombreuses questions qui peuvent émerger : si Shopify restreint les possibilités d’optimiser son référencement naturel, si la plateforme Shopify Plus offre davantage de possibilités pour travailler son SEO…

Lors de la cinquième conférence, le spécialiste SEO/SEA Alban Renard, expliquera comment créer et refondre son site sans impacter sa visibilité organique. Sylvie Cochet, Responsable Content Marketing chez CyberCité, fermera cette journée en discutant des best practices pour mettre en place une stratégie de Content Marketing performante.

Pour réussir à transformer le SEO en levier de croissance digitale rentable pour votre entreprise, n’oubliez pas de vous inscrire gratuitement à cette édition du BIG SEO !