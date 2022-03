La crise sanitaire a imposé de nombreux challenges aux entreprises B2B. Elles ont dû repenser le parcours d’achat et leurs canaux de vente grâce à des solutions innovantes. Dans ce livre blanc, Ibexa, la plateforme d’expérience numérique destinée aux professionnels, revient sur l’impact des transformations technologiques et leurs avantages dans le B2B. À travers trois grands chapitres, elle fait un tour d’horizon des processus et éléments principaux à prendre en compte lors de sa transformation digitale.

Faire évoluer ses rapports commerciaux et méthodes de vente

L’avènement du digital a grandement bouleversé les comportements d’achat des consommateurs. Avant de se procurer un produit, il n’est pas rare qu’ils arpentent le web pour éplucher les avis et se renseigner sur la marque. L’ebook d’Ibexa révèle que les acheteurs effectuent en moyenne douze recherches avant d’interagir avec une entreprise.

Ces changements obligent les sociétés à revoir leur approche commerciale B2B : il ne s’agit plus nécessairement d’aller proposer directement son offre aux consommateurs, mais de les guider tout au long de leur parcours client. Cela leur donne une certaine autonomie : une étude de Gartner explique que les acheteurs ont déjà réalisé la moitié de leur parcours d’achat avant d’effectuer une première prise de contact.

Cette nouvelle manière d’acheter implique de faire évoluer les rapports commerciaux interentreprises. En téléchargeant ce livre blanc, vous découvrirez que pour les ventes B2B, la nouvelle normalité est d’inclure le D2C, le B2C et le B2B2C.

Améliorer l’expérience client

De la même façon que dans le B2C, les entreprises doivent fournir à leurs clients des expériences optimales. S’ils expérimentent une livraison retardée ou chaotique, c’est tout le planning de leur chaîne d’approvisionnement qui se retrouve perturbé. Il convient de mettre en place des solutions comme le suivi en temps réel, afin de prévenir les retards et de garder le contrôle sur la situation en toutes circonstances. Cela permet entre autres de protéger la réputation de son entreprise, même en cas de problème.

L’expérience proposée doit aussi être fluide. Pour cela, il est nécessaire de réduire les étapes du parcours d’achat, notamment au moment du paiement. Dans ce livre blanc, Ibexa révèle qu'un acheteur sur quatre souhaite une procédure de paiement plus simple et plus rapide. Ils sont également à la recherche d’un renouvellement des commandes plus aisé et d’un meilleur suivi en ligne. Pour cette raison, l’expérience client doit être au cœur des décisions et des nouveaux processus mis en place.

Miser sur les innovations

Pour une entreprise B2B, il apparaît donc primordial d’innover et d’expérimenter de nouveaux plans d’action et modèles commerciaux pour prospérer. Cela implique d’utiliser des outils innovants, comme une plateforme d’expérience numérique (DXP). Elle permet de prendre en charge toutes les facettes de l’expérience client via différents canaux digitaux. Toutefois, toutes les DXP n’ont pas les mêmes approches. La plateforme d’Ibexa permet par exemple aux professionnels de simplifier les parcours d’achat B2B en offrant des systèmes de gestion en libre-service. En téléchargeant ce livre blanc, vous découvrirez l’ensemble des fonctionnalités de sa solution.

Cet ebook apparaît essentiel pour comprendre les changements liés aux innovations technologiques et comment les entreprises peuvent se redéfinir face au bouleversement digital. Pour en savoir plus sur le rôle des solutions d’expérience numérique dans la transformation digitale d’une entreprise B2B, téléchargez gratuitement ce livre blanc.