Le 10 mars 2022, Docaposte, filiale de La Poste, a annoncé la création d'un nouveau pôle data et IA. La direction de cette entité est confiée à Guillaume Leboucher, fondateur et CEO d'Openvalue, une startup rachetée par le groupe La Poste en avril 2021.

400 experts data et IA au service des clients du groupe La Poste

Comme précisé dans le communiqué de presse de Docaposte, ce nouveau pôle rassemble plus de 400 experts. Parmi eux, on retrouve notamment des data analysts, des data scientists, ou encore data engineers. De par son importance, ce nouveau pôle propulse automatiquement Docaposte au titre « d'acteur majeur de la data et de l’IA en France ».

Grâce à la complémentarité des expertises de Docaposte, d’Openvalue et de Probayes, la filiale numérique du groupe La Poste dispose désormais d’une des offres les plus complètes du marché sur toute la chaine de valeur des projets de la data et de d’IA : design et architecture de la solution globale, transformation des données pour les adapter aux algorithmes d’IA et création des interfaces utilisateurs.

Selon l'entreprise, ce nouveau pôle se donne pour objectif de favoriser la mutualisation des savoir-faire et de l’expérience des experts qui le composent. Les 400 experts sont capables de travailler sur 4 domaines précis de l'intelligence artificielle : celui du machine learning, du deep learning, du traitement du langage naturel (NLP) ou encore du computer vision.

Docaposte, un acteur majeur de la transformation numérique

Derrière la constitution de cette entité, l'objectif pour le groupe La Poste est clairement d'accélérer sa capacité d’innovation dans les services numériques de confiance par le déploiement de solutions d’IA éthiques et responsables à destination de ses clients. Avec Guillaume Leboucher à la tête de ce nouveau pôle, la data et l’IA sont désormais au cœur de la transformation de Docaposte.