En ligne, il existe une multitude de méthodes différentes pour toucher ses cibles et prospects potentiels. Toutefois, la plus populaire reste le référencement naturel (SEO). Pour obtenir des résultats plus rapidement et mettre en œuvre plus facilement leur stratégie, certaines entreprises décident néanmoins de se tourner vers le référencement payant (SEA).

Pour mettre en place leur plan d’action, elles s’appuient sur Google Adwords. Il s’agit de l’écosystème publicitaire de la société regroupant tous ses supports : le moteur de recherche, le réseau display, YouTube, Shopping, Maps et Play. Il fonctionne au coût par clic (CPC). Cela signifie que les utilisateurs doivent indiquer combien ils sont prêts à payer pour le mot-clé ciblé. Selon le CPC déterminé et celui des concurrents, Google attribue l’emplacement de l’annonce.

Pour les entreprises, les Google Adwords peuvent être des leviers puissants pour leur développement. Elles permettent d’atteindre plusieurs objectifs comme la visibilité, le trafic et la conversion. Retour sur les nombreux avantages de ce système publicitaire pour les sociétés.

Entreprises : les avantages d'utiliser Google AdWords

Les campagnes de publicité Google Adwords peuvent être personnalisées pour répondre aux besoins et objectifs de chaque entreprise en une courte période.

Être en première page dans les résultats de recherche

Sur Google, apparaître sur la première page des résultats de recherche devient vite un véritable challenge. Certains professionnels décident d’adopter une stratégie de SEO en rédigeant du contenu avec les mots-clés les plus utilisés par leur audience, et en mettant au point un site responsive. Ces tâches demandent toutefois un certain temps, tout comme l’apparition de résultats concrets.

En complément de cette approche, il est recommandé de se tourner vers le SEA. En utilisant le système publicitaire, il est possible de se retrouver rapidement en première page du moteur de recherche. Cela nécessite néanmoins d’adopter les bons réflexes lors de la mise en place de sa campagne publicitaire. Il faut définir ses objectifs, réaliser quelques recherches, organiser son compte, définir son budget et choisir les mots-clés pertinents.

Une amélioration de sa visibilité

Avec une part de marché supérieure à 90 %, Google est le moteur de recherche numéro un dans le monde. Ce sont plus de 80 000 requêtes qui sont effectuées chaque seconde, soit 6,9 milliards par jour. Au vu des statistiques, il convient de dire que la publicité Google Adwords permet de toucher un nombre important d’internautes. De cette façon, l’outil a un rôle central pour atteindre des objectifs de visibilité.

Selon le budget dont vous disposez, il est possible de débuter en quelques clics sur Google Adwords, et apparaître rapidement en première page. C’est un avantage non négligeable pour attirer de nouveaux internautes et les transformer en prospects et en clients potentiels.

Un ciblage très précis

Google Adwords se distingue des autres outils publicitaires par la précision de son ciblage. Ce dernier s’effectue en fonction de plusieurs critères, à commencer par la requête des internautes. L’emplacement des annonces sur les pages de recherche est également pris en compte. Pour connaître les spécificités de chaque support, il est préférable de télécharger notre guide Google Adwords.

Des éléments comme la localisation des clients, leur tranche d’âge et leur langue, mais aussi le jour, l’heure et la fréquence de diffusion peuvent être définis. Le système publicitaire offre aussi la possibilité de choisir sur quels types d’appareils l’entreprise souhaite diffuser son annonce. Elle peut donc indiquer précisément les profils d’internautes qu’elle cible pour promouvoir son offre ou ses produits.

Une forte réactivité des visiteurs

Sur Google, une recherche est le signe d’un intérêt marqué pour un service, un bien ou une information. Le service publicitaire distingue même deux types de recherche :

les audiences d’affinité . Il s’agit de toucher ces utilisateurs selon leurs habitudes, leurs centres d’intérêt ou des sujets qui les passionnent ;

. Il s’agit de toucher ces utilisateurs selon leurs habitudes, leurs centres d’intérêt ou des sujets qui les passionnent ; les audiences sur le marché. L’objectif est alors de toucher les internautes en fonction de leurs intentions d’achat récentes exprimées à travers leurs différentes requêtes.

Google a également d’autres segments. Ils sont composés de données propres à son entreprise, comme des fichiers clients, à des événements spécifiques qui apparaissent au cours de la vie des utilisateurs, comme un mariage ou un anniversaire. Grâce à ces éléments, le trafic venant de Google Adwords est parfois plus qualifié que celui provenant d’autres canaux. Cela vaut autant dans le B2B que le B2C.

Des outils statistiques performants

Sur Google Adwords, les annonceurs ont accès à des outils statistiques très avancés. En quelques clics, ils peuvent connaître le retour sur investissement (ROI) de leur campagne. Dans le cas où elle ne serait pas jugée assez performante, les utilisateurs peuvent vérifier la rentabilité de leurs mots-clés et modifier leurs publicités.

Sur la plateforme, une large palette d’indicateurs clés de performance (KPI) est proposée, comme la fréquence de diffusion, le CPC ou encore le taux de conversion. De cette manière, il est possible de mesurer rapidement la réussite de ses campagnes publicitaires. Il suffit d’utiliser plusieurs fois Google Adwords pour en maîtriser tous les rouages et réussir à générer du trafic de façon consistante.

Il convient donc de dire que le système publicitaire de Google permet de répondre à différents enjeux. Bien utilisé, il contribue au bon fonctionnement d’une stratégie webmarketing.

