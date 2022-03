Le 10 mars 2022, Bouygues Telecom a lancé son tout nouveau forfait mobile « responsable et solidaire » sobrement baptisé « source ». Pour la somme de dix euros par mois et sans engagement, le client aura accès à 10 Go de données ainsi qu'aux appels, SMS et MMS illimités. La principale différence avec les forfaits d'autres opérateurs, c'est que celui-ci permet à l'abonné de recycler les gigas d'internet qu'il n'utilise pas.

Bouygues Telecom fait un pas de plus vers la sobriété numérique

Avec ce nouveau forfait, Bouygues Telecom prône la « sobriété numérique ». Il s'agit d'une démarche qui a pour objectif de réduire notre empreinte carbone en modérant notre consommation d'appareils et de fonctionnalités numériques comme l'utilisation d'internet sur les smartphones. Les engagements du forfait source tendent vers « une réduction de l’empreinte carbone de sa vie numérique ».

Bien entendu, le forfait a été conçu pour faire en sorte qu'aucun dépassement forfaitaire ne soit possible. Il n'y aura pas d'internet à débit réduit si les 10 Go ont totalement été consommés. Il faudra acheter une recharge supplémentaire afin de pouvoir à nouveau profiter d'internet : de 2 euros pour 2 Go à 10 euros pour 10 Go. Aussi, il ne sera pas possible d'avoir de hors forfait : les numéros surtaxés sont indisponibles, les services de type SMS+ également.

Attention toutefois : une facture ne pourra pas dépasser les 20 euros par mois. Les abonnés ne pourront donc prendre qu'un maximum de 10 Go supplémentaire s'ils souscrivent au forfait source. Pour l'instant Bouygues propose à ses utilisateurs d'accéder aux réseaux 4G et 4G+ mais pas à la 5G.

Comment le forfait « source » de Bouygues Telecom fonctionne ?

Selon les dires de Bouygues Telecom, source vient proposer aux consommateurs de « transformer les gigas non consommés en actions positives ». Si à la fin du mois, les abonnés n'ont pas consommé les 10 Go d'internet correspondant à leur enveloppe data, ces dernières seront converties en une monnaie virtuelle, baptisée « goutte ». Pour 1 Go de données mobiles non consommé durant le mois, le client recevra 100 gouttes.

Il pourra alors, grâce à ces gouttes, choisir des projets à soutenir parmi une sélection d'ONG internationales en dépensant leurs gouttes. Bouygues ajoute que « concrètement, vous pourrez aussi bien choisir de lutter contre la déforestation en Amazonie, qu’aider à réaliser les rêves d’enfants malades ou encore aider, protéger la faune locale ». L'opérateur ajoute que la valeur « dépend des revenus du moteur de recherche Lilo et de la contribution de Source ».

Afin de souscrire à ce forfait, il ne faut pas se rendre sur le site de Bouygues Telecom mais sur sourcemobile.fr, ou bien depuis l'application mobile source, accessible sur iOS et Android. « C'est une proposition vertueuse que nous concrétisons aujourd'hui avec source. C'est une nouvelle façon de s'engager, pour nos clients et pour Bouygues Telecom », a précisé Benoît Torloting, le PDG de l'opérateur.

Récemment, le dirigeant s'était exprimé sur la fin proche de la 2G et de la 3G. Il considérait alors que la planification d'Orange pour l'arrêt de ces deux réseaux n'était pas la bonne et appelait l'Arcep ou la direction général des entreprises afin qu'ils puissent s'emparer du sujet.