Changer la conception de son site requiert de modifier son CSS. Concrètement, il s’agit du langage web qui permet de rendre un site responsive et de le personnaliser son apparence visuelle selon ses envies.

Transformer son CSS requiert d’avoir quelques connaissances en matière de codage et un peu de temps devant soi, d'autant plus que peu d'outils offrent la possibilité d'éditer un CSS en temps réel. Certaines solutions facilitent toutefois cette tâche, comme InTab. Elle permet de modifier facilement et visuellement le CSS de son site.

Dans la même catégorie Grâce à l’IA, cet outil vous permet de créer des publications social media soignées

Concevoir son site plus rapidement

InTab est une extension. Elle est disponible sur plusieurs navigateurs dont Chrome, Firefox, Microsoft Edge et Opera. Son installation ne prend donc que quelques secondes. Pour commencer à l’utiliser, il suffit de se rendre sur la page de son site, et de cliquer sur l’icône de l’outil. Apparaît alors une fenêtre noire et bleu foncé.

Pour éditer son CSS, il faut cliquer sur le bon « Edit CSS », puis sur « Visual Editor ». Une seconde fenêtre surgit sur l’écran. Elle est constituée de deux onglets :

Le « Visual Editor », qui permet de changer de place les éléments de son site et de modifier la police, la taille et les couleurs en un clic. Il est même possible de rajouter des effets ;

Le « Code Editor ». Le code du site est généré automatiquement au fil des changements qui sont effectués dans le Visual Editor.

Admettons que l’utilisateur conçoive la page d’accueil de son site. Il lui suffit de cliquer sur « Position » pour déplacer des paragraphes. Il peut choisir son emplacement et modifier en quelques clics la justification et l’alignement de son texte. Grâce à des curseurs, il change facilement la taille de la police d’écriture. Il a la possibilité d’ajouter un fond, et de définir l’espacement entre les différents éléments ajoutés sur sa page. Aucune notion de code n’est nécessaire. En cas de rectifications à effectuer, il est possible de déboguer visuellement son CSS.

InTab est un outil qui vise à faciliter le quotidien des développeurs front end et des concepteurs UI/UX. Son objectif est également d’offrir plus de facilité aux créateurs ou dirigeants d’entreprises qui ne seraient pas familiers avec le code.

L’extension peut être essayée directement sur le site d’InTab. Pour se la procurer, il faut se rendre sur la marketplace AppSumo. En ce moment, l’outil est disponible à 39 dollars à vie au lieu de 120 dollars. À ce prix, toutes les fonctionnalités sont incluses.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.