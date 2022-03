Après Clubhouse, Spaces de Twitter, Live Audio Rooms de Facebook ou encore Greenroom de Spotify, c'est au tour d'Amazon de se lancer dans le live audio. Le géant américain vient d'officialiser le lancement d'Amp en version bêta aux États-Unis. Une nouvelle application pour « créer des émissions de radio en direct ».

Amp : de la voix et de la musique en direct

Le 8 mars, le géant du retail a lancé une nouvelle app sur le segment du live audio. Sur Amp, les utilisateurs peuvent jouer le rôle de DJ en prenant des appels et en jouant des morceaux en direct. L'application possède un joli catalogue de plusieurs dizaines de millions de chansons sous licence (Universal Music Group, Sony Music Entertainment, Warner Music Group), allant des titres classiques à la musique actuelle. Si Clubhouse a ouvert la voie en établissant un nouveau format pour les interactions sociales en direct, le concept de base a ensuite été largement décliné.

Avec Amp, Amazon ne se concentre pas uniquement sur la voix comme la plupart de ses concurrents, mais également sur la musique. Les utilisateurs vont pouvoir diffuser de la musique en live et en continu, discuter de leurs chansons et de leurs artistes préférés pour s'imposer en tant que créateurs. C'est cette facette musicale qui différencie réellement Amp des concurrents existants sur le marché du live audio. Selon la description d'Amp sur l'App Store, « les créateurs pourront également planifier et programmer leurs émissions, avertir les auditeurs de leurs prochaines émissions, contrôler qui parle lorsqu'ils prennent des appels en direct, etc. ».

Une nouvelle version de la radio ?

Pour se connecter, il suffit d'utiliser des identifiants Amazon, ou créer un nouveau compte. Une équipe de modération sera également disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour examiner les contenus diffusés en direct. Amp promet aussi une série de « shows » à venir, dont celui de Nicki Minaj, qui fera bientôt le retour de son émission, « Queen Radio », sur Amp. D'autres avec Pusha T, Tinashe, Lindsey Stirling, Travis Barker, Lil Yachty et Big Boi, ou encore des personnalités connues comme Tefi Pessoa et Nikita Dragun, animeront également des émissions sur Amp.

Selon John Ciancutti, directeur d'Amp, « la radio a toujours été une affaire de musique et de culture. Mais imaginez que vous inventez ce média pour la première fois aujourd'hui. Vous combineriez ce que les gens aiment dans la radio : les discussions spontanées, la découverte de nouvelles musiques, des personnalités diverses et une large programmation, avec tout ce qui est rendu possible par la technologie d'aujourd'hui. C'est précisément ce que nous avons voulu faire avec Amp ». Avec cette nouvelle application, Amazon veut proposer une nouvelle version de la radio, plus moderne.