La communication interne est au cœur du bon fonctionnement d’une entreprise. Elle implique de pouvoir collaborer efficacement en présentiel comme en distanciel, d’avoir une bonne cohésion de groupe et de pouvoir transmettre des informations de manière fluide. Pour cela, il est essentiel d’adopter les bons outils collaboratifs.

Dans un webinar qui se tiendra le jeudi 17 mars 2022 à 14h30, Jamespot, le spécialiste français du réseau social d’entreprise et des logiciels collaboratifs, vous explique comment l’utilisation d’un intranet et d’un Réseau Social d’Entreprise (RSE) peut améliorer la communication interne au sein de votre organisation.

Dans la même catégorie Déjà deux millions d’utilisateurs sur le métavers français The Sandbox

Conjuguer communication descendante et communication transversale

L’intranet est une solution qui a intégré le monde de l’entreprise depuis de nombreuses années. Il permet à la direction d’une société de communiquer des messages à leurs employés, comme les informer d’un événement à venir ou de l’arrivée d’un nouveau collaborateur. Au cours de ce webinar, Guillaume Poumadé et Benoît Guilbert, les deux experts Jamespot, rappelleront le mode de fonctionnement de cet outil.

Ils reviendront également sur les fonctionnalités du Réseau Social d’Entreprise. Il permet à tous les salariés d’une société de communiquer facilement entre eux, quel que soit leur niveau hiérarchique. Ils peuvent s’envoyer des messages en temps réel afin de réduire les échanges par e-mail. L’option vidéo permet aussi d’éviter les réunions chronophages. En assistant au webinar de Jamespot , vous découvrirez l’ensemble de ses avantages.

Si les deux solutions sont parfois mises en opposition, leurs fonctionnalités s’avèrent pourtant complémentaires. Elles permettent d’allier communication descendante et communication transversale. Durant cette conférence, Guillaume Poumadé et Benoît Guilbert dévoileront comment l’union d’un intranet et d’un Réseau Social d’Entreprise peut booster votre communication interne.

Tirer le meilleur des deux outils

Ce webinar va vous permettre de comprendre comment tirer le meilleur de chacun des outils. L’intranet est pratique pour engager et impliquer ses collaborateurs. L’accès rapide aux informations que l’entreprise leur partage leur offre un sentiment d’appartenance fort. Cela a un impact positif sur leur productivité, leur motivation et leur fidélité.

De son côté, le Réseau Social d’Entreprise simplifie grandement la mise en relation des salariés. Comme sur un réseau social lambda, chacun peut communiquer en quelques clics avec un membre d’un service différent ou un supérieur. De cette façon, il est plus simple de propulser la cohésion d’équipe.

Les deux solutions réservent bien des avantages. En assistant à cette conférence, vous découvrirez comment exploiter leur potentiel afin d’améliorer votre communication interne. Les deux experts de Jamespot vous dévoileront de précieux conseils pour faciliter leur mise en place.

Voici le programme de ce webinar du jeudi 17 mars 2022 :

La communication interne au cœur des enjeux ;

L'intranet : le doyen des solutions collaboratives ;

Le Réseau Social d'Entreprise : le meilleur de la collaboration ;

Comment tirer profit de leur union ? ;

Une session de questions/réponses.

Ce webinar est essentiel pour comprendre comment l’union de ces deux technologies peut donner un nouveau souffle à votre communication interne. Si jamais vous n’êtes pas disponible sur ce créneau, il est toujours possible de recevoir gratuitement le replay de la conférence par e-mail. N’oubliez pas de vous inscrire !