Le marketing d’affiliation est un outil de génération de revenus passifs utilisé par de nombreuses entreprises. Son fonctionnement est simple : l’affilié rejoint un programme, identifie le produit d’un commerçant à mettre en avant et le promeut. Il perçoit ensuite une commission en fonction du taux de vente ou du taux de clic sur le lien.

Pour commencer à faire du marketing d’affiliation, encore faut-il trouver le bon programme. Il en existe une multitude sur le marché. Chacun d’entre eux a des caractéristiques différentes, notamment en ce qui concerne la tarification. Pour aider les médias, blogueurs et créateurs de contenus qui souhaiteraient utiliser ce système de rémunération, Jaisal Rathee a réuni des centaines de programmes sur un seul et même site web appelé sobrement Best Affiliated Programs.

Trouver le bon programme d’affiliation rapidement

Best Affiliated Programs fonctionne de la même manière qu’un répertoire. Sur le site web, il suffit de s’inscrire pour accéder aux différents programmes d’affiliation. En quelques clics, on en découvre une multitude. En tête de page sont mis en avant les programmes les plus populaires. Il est par exemple proposé de s’affilier à Webflow, un outil pour construire un site web en drag and drop. Sur la deuxième partie de la page d’accueil, on accède à de nombreux programmes supplémentaires. Chaque semaine, de nouveaux sont ajoutés au site. Pour le moment, une centaine sont déjà disponibles.

Pour connaître les conditions d’affiliation à un programme, il suffit de cliquer sur le bouton « More Info » à côté de son intitulé. On accède alors à sa catégorie (SaaS, Marketing Automation, gestionnaire de mots de passe…), à une courte description et au pourcentage de commission. En quelques minutes, il est possible de trouver un programme avec une bonne rémunération et qui correspond à nos attentes et besoins.

En parallèle, Best Affiliated Programs permet également aux affiliateurs de répertorier leur programme. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton « List Your Program ». Il est ensuite nécessaire de renseigner quelques informations dont son nom, son adresse e-mail, le nom de son entreprise. Il faut aussi joindre un lien dirigeant vers son programme d’affiliation. Cela nécessite toutefois de payer 99 dollars par an.