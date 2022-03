Le magasin en ligne de musique Bandcamp a annoncé le 2 mars son rachat par Epic Games. Le studio de jeu vidéo, connut pour son succès mondial Fortnite ou son moteur Unreal Engine, poursuit la diversification de ses activités dans le domaine culturel.

Une philosophie commune en faveur des artistes

Bandcamp est une plateforme de musique créée en Nouvelle-Zélande en 2008. Il s’agit avant tout d’un site d’e-commerce spécialisé, qui propose des CD, des Vinyles, de la musique en téléchargement, des produits dérivés et plus récemment du streaming.

Dans la même catégorie Activision Blizzard : les plaintes pour harcèlement sexuel et discrimination s’accumulent

Minuscule par rapport à des concurrents tels que Spotify, Bandcamp a une aura positive auprès des musiciens. L’entreprise est connue pour son offre éclectique de style de musiques et d’artistes indépendants. Elle est surtout appréciée pour sa politique très favorable aux créateurs.

Elle revendique, depuis sa création, avoir redistribué près d’un milliard de dollars aux musiciens. Bandcamp met en avant un chiffre en particulier, 82% des revenus générés par la plateforme reviennent dans la poche des artistes. Bien plus que ses concurrents.

Il s’agit de l’un des points de convergence de ce rapprochement, plutôt surprenant. Le studio, valorisé à près de 30 milliards de dollars, mène une guerre contre Apple et ses commissions trop élevées. Comme Bandcamp, Epic Games met en avant la faible commission, 12%, récupérée sur son propre magasin de jeu vidéo.

Ethan Diamond, cofondateur de Bandcamp, rapporte avoir reçu plusieurs offres pour sa plateforme. Il s’est tourné vers Epic Games, car « Nous partageons la vision de construire l'écosystème le plus ouvert et le plus convivial du monde pour les artistes et, ensemble, nous serons en mesure de créer encore plus d'opportunités pour que les artistes soient rémunérés équitablement pour leur travail ».

Epic Games assume une stratégie de diversification de ses activités dans le domaine culturel depuis quelques mois, voire années. En 2021 la société avait racheté ArtStation, une plateforme où les artistes peuvent partager leurs portfolios. Une position explicitée via son communiqué, « Bandcamp jouera un rôle important dans la vision d'Epic de construire un écosystème de marché de créateurs pour le contenu, la technologie, les jeux, l'art, la musique et plus encore ».

Epic Games va soutenir Bandcamp tout en lui laissant une certaine indépendance

L’entreprise de jeu vidéo va aider Bandcamp à se développer à l’international et la soutenir grâce à ses moyens et son savoir-faire pour améliorer la plateforme, applications mobiles, système de paiement, fonctions de recherches et de découverte, streaming en direct…

Ethan Diamond a annoncé que Bandcamp conservera un certain degré d’indépendance une fois affiliée à Epic Games. Elle continuera notamment ses offres promotionnelles favorables aux artistes. Le coût total de l’opération n’a pas été dévoilé.