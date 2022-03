Selon le South China Morning Post, l'américain Qualcomm a décidé de s'associer à ByteDance, le géant chinois propriétaire de TikTok, afin de faire progresser les technologies immersives qui serviront au développement du métavers.

Ils veulent faire progresser les technologies immersives

Aux côtés de Pico Interactive, une entreprise spécialisée dans la fabrication de casques de réalité virtuelle, Qualcomm et ByteDance décident de collaborer dans les domaines du matériel et des logiciels afin de préparer l'arrivée du métavers. Ensemble, ils veulent faire progresser les technologies immersives comme la réalité virtuelle et la réalité étendue (un terme faisant référence à tous les environnements combinés réels et virtuels et aux interactions homme-machine générés par la technologie informatique).

Dans la même catégorie Uber Explore : le nouveau service pour mettre en avant les lieux à proximité depuis l’app principale

Cristiano Amon, président et directeur général de Qualcomm, a déclaré le 28 février 2022, à l'occasion, d'une conférence de presse organisée en marge du salon MWC de Barcelone, que « Qualcomm s'apprête à collaborer avec ByteDance dans le domaine du matériel et des logiciels pour permettre la mise en place d'un écosystème XR mondial ». Liang Rubo, directeur général de ByteDance, est apparu dans une vidéo lors de l'annonce de Qualcomm pour exprimer « l'engagement de la société chinoise dans ce projet aux côtés d'une entreprise reconnue en matière de réalité étendue ».

ByteDance s'intéresse de plus en plus au métavers

Le dernier casque de réalité virtuelle de Pico, le Neo 3 Pro, est déjà équipé de la puce Snapdragon XR2 de Qualcomm. Ce partenariat devrait permettre à ByteDance de rattraper son retard dans le domaine du métavers face à Tencent et Baidu. À elles seules, les deux entreprises chinoises représentent plus de la moitié des dix premiers déposants mondiaux de demandes de brevets pour les technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée au cours des deux dernières années.

Parmi les autres entreprises technologiques chinoises qui se sont classées dans le top 10, on retrouve Oppo, le fabricant de smartphones, Ping An Insurance Co, SenseTime ou encore Huawei Technologies Co, anciennement le plus grand vendeur de smartphones en Chine. Avec la récente acquisition de Pico Interactive et ce partenariat avec Qualcomm, ByteDance met officiellement un pied dans le métavers.

Il y a quelques semaines, le groupe avait déjà lancé Paiduidao sur Douyin. Un monde virtuel qui permet aux utilisateurs d'interagir virtuellement par le biais d'avatars. Même si un porte-parole estime que cela n'a rien à voir avec le métavers, c'est un signe qui montre que le géant chinois s'y intéresse de plus en plus.