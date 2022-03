Les icônes sont régulièrement utilisées par les professionnels de la communication, du marketing et du graphisme. Elles sont compréhensibles par tous et permettent d’illustrer facilement un point. Pour cette raison, elles sont visibles sur la plupart des sites web ou applications, et dans de nombreuses présentations.

De multiples bibliothèques gratuites d’icônes existent sur le marché, comme FreeIcons, 3DIcons ou encore Icons8. Il est aussi possible d’en trouver faites à la main, comme Doodle Icons. Khushmeen Sidhu a dessiné plus de 400 icônes, utilisables dans de nombreux projets.

Des icônes totalement gratuites

Pour trouver l’icône idéale parmi celles de Doodle Icons, deux solutions sont proposées. La première est de se procurer le dossier pour l’outil Figma, disponible sur le site web. En quelques secondes, on obtient toutes les icônes, qui peuvent être utilisées directement sur la plateforme collaborative de design.

Dans le cas où l’on souhaiterait utiliser le contenu sur un autre logiciel ou avec un outil différent, il suffit de cliquer sur « Download all icons ». Il est alors possible d’offrir une contribution du montant de son choix à la créatrice si on le souhaite. En un clic, le dossier est téléchargé sur son ordinateur.

Pour se procurer l’icône souhaitée, il faut simplement explorer les quinze catégories différentes disponibles. On retrouve une section avec des icônes en lien avec les domaines de la santé, la finance, la météo, l’e-commerce ou encore la nourriture. Des flèches, des emojis ou des symboles comme un avion ou un trophée sont également proposés.

Toutes les icônes ont été dessinées en noir, une couleur neutre. De cette façon, elles peuvent être utilisées dans un projet marketing, la création d’un site web ou sur les réseaux sociaux. Elles sont téléchargeables en trois formats : PNG, SVG ou FIG. Elles sont libres d’utilisation et peuvent être utilisées, partagées et modifiées comme on le souhaite.

L’objectif de cette bibliothèque est de permettre aux professionnels d’améliorer la compréhension d’un texte ou d’une application grâce à des icônes originales. Plusieurs utilisateurs les ont déjà téléchargées et utilisées dans leurs différents projets.