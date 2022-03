Deux ans après le début de la pandémie de Covid-19, les entreprises du monde entier constatent de grands changements dans leur fonctionnement. Avec la démocratisation d’un mode de travail hybride (50% de télétravail et 50% au bureau), elles font face à des enjeux de communication et d’organisation sans précédent. Pour répondre à ces enjeux, les entreprises doivent absolument s’équiper des bons outils numériques. Dans le webinar de Jamespot du mardi 8 mars 2022 à 14h30, vous découvrirez comment les plateformes collaboratives se sont imposées dans le quotidien des travailleurs.

L'avènement des outils collaboratifs

Jamespot est un éditeur de logiciel français spécialisé dans les solutions collaboratives et sociales en SaaS. Le mardi 8 mars 2022, Alain Garnier (CEO de Jamespot) et Eric Bounyavath (Sales Director & Partner chez Jamespot) seront présents pour vous présenter des pistes de réflexion sur l’utilisation des outils collaboratifs, mais aussi pour répondre à toutes vos questions. Vous découvrirez pourquoi de tels outils sont devenus indispensables au bon fonctionnement d’une entreprise et comprendrez que certains outils sont plus adaptés que d’autres à certaines entreprises.

Au programme du webinar du 8 mars 2022 :

L'avènement du travail hybride

Les outils collaboratifs, des alliés de choix

Présentations des principaux outils collaboratifs du marché

La solution leader pour 4 offres uniques

Questions/Réponses

Comment faire face au full remote ou modèle hybride ?

Avec la démocratisation du télétravail et du travail hybride, le modèle qui semble séduire le plus, de plus en plus d’entreprises ont des collaborateurs dispersés aux quatre coins du monde. Si ce modèle présente des atouts indéniables, il faut bien reconnaître qu’il fragilise largement la communication interne, la culture d'entreprise et la capacité de développement des marques. Ce n’est pas une fatalité. Avec les bons outils, vous pourrez tout de même mettre en place un modèle de travail full remote ou hybride.

Les outils collaboratifs permettent aux entreprises de pallier ces problèmes et c'est justement le sujet du webinar organisé par Jamespot. En participant, vous aurez les réponses à vos questions et pourrez confronter votre point de vue avec les experts de Jamespot. Pour une expérience optimale, nous vous recommandons de suivre ce webinar sur Chrome ou Safari. Si jamais vous n’êtes pas disponible sur ce créneau, pensez à vous inscrire pour profiter du replay.