À l’heure où les réseaux sociaux sont plus puissants que jamais, nombreuses sont les entreprises qui misent sur le marketing communautaire. Elles développent une communauté afin de gagner en notoriété et crédibilité, renforcer l’engagement autour de leur marque et fidéliser leur clientèle.

Néanmoins, il n’est pas toujours évident de bâtir une forte communauté en ligne. Cela nécessite de manier les rouages de multiples médias sociaux, et de s’adapter à leurs algorithmes pour avoir un minimum de visibilité et réussir à toucher son audience cible. Il existe toutefois des plateformes alternatives, comme UUKI. Elle permet de construire et d’engager simplement sa communauté.

Une communauté alimentée par les utilisateurs

UUKI est une plateforme social media tout-en-un. Chaque entreprise crée sa propre page, qui sera visible par son audience. Afin qu’elle soit en adéquation avec son identité de marque, il est possible de la personnaliser en modifiant la couleur ou la police d’écriture et en ajoutant son propre logo. Il convient également de choisir la langue ciblée, et d’ajouter un lien vers son site web pour que les utilisateurs y accèdent facilement.

La marque peut alors concevoir sa page comme elle le souhaite en créant des onglets que peut explorer sa communauté. Il est par exemple possible de créer une section « Nouveaux produits » ou « Ressources », et d'ajouter des sous-parties comme « Événement ». Le but est de faciliter la navigation aux utilisateurs.

Sur l’onglet principal, « Home », ils accèdent à un feed qui se rapproche de ce que l’on peut voir sur Twitter ou Facebook. Ils ont la possibilité de publier, commenter et partager des publications en lien avec la marque. Ces dernières sont visibles par tous. De cette façon, ce sont les utilisateurs qui aident à bâtir la communauté, notamment grâce à leurs posts et interactions.

Pour augmenter leur taux d’engagement et fidéliser les membres, UUKI permet aux marques de créer des événements directement depuis la plateforme. Dans la section « Community Analytics », elles obtiennent des métriques sur ces conférences, mais également sur les publications les plus populaires, le nombre de nouveaux utilisateurs. Elles accèdent aussi à un classement des meilleurs contributeurs au sein de leur communauté et peuvent ensuite montrer leur reconnaissance pour leur implication.

UUKI est aussi doté de fonctionnalités de monétisation. Les marques ou les freelances ont l’opportunité de vendre du contenu premium via des paiements uniques ou en percevant des commissions grâce aux abonnements payants. Ces derniers peuvent être sous forme de NFT. Il est même possible d’intégrer un cryptowallet comme Metamask.

À noter que la plateforme dispose d’outils de gestion et de modération afin de lutter contre les abus et les spams. Le but est de permettre à chacun de construire une communauté sereinement.

En ce moment, il est possible de se procurer UUKI pour 79 dollars à vie au lieu de 948 dollars. Cette offre permet de créer une communauté. Deux autres licences sont disponibles pour en créer un plus grand nombre.

