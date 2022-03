Au fil des années, Uber continue sa diversification. Après avoir initialement lancé un service de transport, puis de livraison de repas avec Uber Eats, le géant américain teste actuellement Uber Explore. Ce nouveau service met en avant différents lieux de divertissement et des restaurants qui se trouvent à proximité des utilisateurs. Dans un premier temps, seulement quelques villes américaines seront concernées.

Une nouvelle dimension expérientielle avec Uber Explore

Ce nouveau service sera directement intégré à l'application Uber. Dans son communiqué de presse, la marque précise que ce « nouveau produit, inclus dans l'app principale, permettra à nos utilisateurs de parcourir et de réserver des expériences, notamment des réservations de dîner, des événements en direct et d'autres activités amusantes ». Avec Uber Explore, l'entreprise américaine se rapproche des expériences proposées par Airbnb, dont l'objectif est de proposer des activités organisées par des experts locaux passionnés. Elles offrent aux voyageurs une « totale immersion dans l'univers unique de l'hôte ».

Concert tickets? Restaurant reservations? Discounted rides to popular destinations? Enter, Uber Explore. Open the Explore tab in the Uber app, and you’ll see recommendations for food & drink, art & culture, nightlife, music & shows, and more!https://t.co/Z67K0nNTFr — Uber (@Uber) March 1, 2022

Une personnalisation poussée grâce à Uber Eats

Ce nouvel onglet Explore permettra aux utilisateurs de découvrir des lieux recommandés en fonction de plusieurs catégories, comme la restauration, l'art et la culture, la vie nocturne, la musique et les spectacles, etc. Uber précise qu'ils pourrontpour se rendre dans le lieu de leur choix. Évidemment, les clients pourront profiter de trajets en un clic avec une nouvelle fonctionnalité baptisée « Y aller maintenant ».pour se rendre à la destination de votre choix.

Avec Uber Explore, l'entreprise cherche aussi à offrir une expérience totalement personnalisée. Uber promet des suggestions d'expériences basées sur votre utilisation passée des applications Uber et Uber Eats et précise que « nous utiliserons vos endroits préférés pour manger, pour vous suggérer automatiquement les meilleurs endroits à explorer dans votre ville ». Bref, plus les utilisateurs se serviront de cette nouvelle fonctionnalité et d'Uber Eats, plus l'algorithme affinera les recommandations. Notons qu'Uber Explore intègre directement Yelp pour guider les clients dans leurs choix.

À l'occasion du lancement d'Uber Explore, la marque prévoit une réduction de 15% sur les trajets pour inciter les utilisateurs à passer par son service de transport. Le service est déjà opérationnel dans 14 villes américaines : Atlanta, Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles, Memphis, Minneapolis, New Orleans, New Jersey, New York, Orlando, San Antonio, San Francisco et Seattle. Uber Explore est également disponible à Mexico. Uber promet que d'autres grande villes du monde rejoindront bientôt ce nouveau service.