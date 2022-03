La data est un levier au cœur du bon développement d’une entreprise retail. Elle représente une mine d’informations importante permettant aux marques de connaître plus amplement leurs clients afin d’anticiper leurs besoins et leur proposer des offres et des services pertinents et personnalisés. Bien utilisée, elle peut aider à répondre à des enjeux d’attractivité, de conversion et de rendement.

Pour mieux comprendre comment tirer profit des données dans ce secteur, Diamart Connect, le spécialiste des mutations technologiques dans la distribution, organise le Retail Data Day. Cet événement B2B aura lieu le vendredi 11 mars 2022 de 8h30 à 14h30 au Club de l'Étoile, en plein cœur de Paris.

Focus sur l’offre et le pricing

L’objectif de cette première édition est de permettre aux Directeurs de la Data, Chiefs Data Officer, Directeurs de l’Offre ou encore Directeurs du Pricing dans le retail de comprendre comment utiliser la data dans la conception de l’offre et du pricing. En effet, il est parfois complexe d’appliquer une tarification juste et dynamique en fonction de facteurs comme la demande. Les données peuvent être des alliés de taille dans la réalisation de cette tâche. Elles permettent d’optimiser les prix pour répondre à des objectifs de rentabilité et de satisfaction client.

Enrichie et partagée, la data apparaît également comme un élément central dans l’élaboration de l’offre. Elle aide à l’améliorer en temps réel afin de répondre aux attentes des clients et de les fidéliser sur le long terme. En parallèle, elle assure une fluidité de la chaîne logistique, notamment concernant le réapprovisionnement et la gestion des stocks. En participant à cette conférence en présentiel, les décideurs découvriront comment améliorer l’offre et le pricing grâce à la data.

Un programme solide

Durant cette événement, les participants pourront profiter de l’expérience de dirigeants et spécialistes de la data et du retail. Parmi eux, Xavier Guedon, Directeur pôle Support & Organisation chez E. Leclerc, Sébastien Hidocq, Chief Data Officer chez Decathlon, Carole Prat, Directrice Pricing & Analyses Performances commerciales chez Fnac Darty, ou encore Edouard Beaucourt, Country Manager France chez Snowflake. Autant d’entreprises réputées dans ces secteurs qui vous apporteront des conseils sur l’utilisation de la data au sein de votre organisation. Leroy Merlin, Auchan, Cultura et d’autres sociétés du retail seront également présentes.

Voici le programme de l’événement, qui se déroulera en quatre temps :

Deux use cases avec partages d’expériences entre retailers, illustrations de la data au service de la performance retail ;

Une table ronde avec des speakers de premier plan, retailers et experts : « La data, au cœur du retail de demain ? » ;

Cinq pitchs démos de 7 minutes de solutions innovantes ;

Un déjeuner VIP sur invitation, réunissant des dirigeants du retail, experts de la data, de l'offre et du pricing.

Cette conférence est une opportunité unique d’en savoir davantage sur l’expérience de grandes entreprises et obtenir le point de vue de spécialistes du retail. Pour connaître les rôles clés qu’a à jouer la data dans le futur de votre société, n’oubliez pas de vous inscrire au Retail Data Day.

L’événement est réservé exclusivement aux responsables et dirigeants en activité dans la distribution et des marques. Les directeurs et responsables data, marketing, offre, pricing, digital seront prioritaires. Invitations dans la limite des places disponibles.