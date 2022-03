L’analyse de données est au cœur des métiers du marketing. Elle permet de connaître les retombées d’une campagne et d’améliorer les actions mises en place. Pour cela, il convient de lire régulièrement des tableaux Excel ou des Google Sheets. Face au nombre importants d’informations qu’ils contiennent, leur lecture et leur analyse demande parfois beaucoup de temps. Toutefois, il existe des outils facilitant la compréhension des évolutions et tendances dans ses données, comme Anania.

Simplifier la visualisation des données

Anania permet de transformer un document complexe en un graphique compréhensible en quelques clics. Dans un premier temps, il convient d’importer ses données depuis un CSV ou Excel. L’outil supporte également les requêtes MySQL, PostgreSQL et MongoDB. Plusieurs intégrations sont disponibles, comme Pendo ou Salesforce.

Pour commencer à explorer sa data, il suffit de poser une question en anglais, comme on la poserait à un data analyst. Dans la barre de recherche, on peut par exemple demander « Quel est le taux de conversion de mon site sur mobile et sur desktop cette semaine ». Il est possible d’analyser des chiffres, des dates ou encore des textes. Grâce à une intelligence artificielle (IA), Anania propose en quelques secondes une représentation visuelle des résultats. Outre sous forme de graphique, ils peuvent apparaître comme un simple texte, un nombre ou un tableau.

Il convient donc de dire que l’outil permet de gagner un temps considérable dans l’analyse de données. Les équipes marketing peuvent analyser facilement des segments d’utilisateurs et des KPIs afin de connaître l’efficacité de leurs campagnes. Côté finance, Anania est utile pour mesurer rapidement un retour sur investissement ou le Monthly Recurring Revenue (MRR), c’est-à-dire les revenus provenant de clients récurrents.

Pour le moment, Anania est seulement disponible en version bêta. Les créateurs prévoient d’ajouter des fonctionnalités complémentaires. Ils travaillent notamment sur la possibilité d’exporter les insights. Ils prévoient également d’améliorer leur outil d’analyse afin qu’il puisse être utilisable par les plateformes d’e-commerce. À terme, ces dernières pourront obtenir les avis positifs et négatifs de leurs clients en quelques instants. Pour cela, les utilisateurs pourront utiliser la commande vocale, qui est actuellement en cours de développement.