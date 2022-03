Au sein d’une entreprise, les outils liés aux workflows sont indispensables. Ils permettent de simplifier l’organisation, l’échange d’informations ou encore le partage des tâches. Chaque collaborateur est informé des actions qu’il doit effectuer, assurant une bonne coordination dans l’élaboration d’un projet. Pour travailler encore plus efficacement, il existe des outils qui simplifient la gestion de workflows ou de tout autre processus. C’est notamment le cas de Flokzu, une plateforme no code qui automatise les flux de travail et qui permet de les modéliser rapidement.

Optimiser ses workflows

Flokzu est une solution de Business Process Management (BPM) basée sur le cloud. Elle donne la possibilité d’avoir une vue d’ensemble des processus métiers d’une entreprise et des interactions qui y sont faites, afin de les optimiser autant que possible.

L’outil a été conçu de telle sorte qu’aucune connaissance en informatique ne soit nécessaire. Sur l’interface, il faut avant tout concevoir des formulaires qui permettront d’automatiser les workflows de son entreprise. Différents champs peuvent être ajoutés selon le processus que l’on souhaite mettre en place : une signature, les pièces jointes, une checklist ou encore un tableau. Chaque manipulation se fait en drag and drop et ne nécessite pas de taper du code.

Une fois les formulaires créés, mettre au point son workflow ne prend que quelques minutes. Il suffit d’ajouter visuellement chaque élément ou tâche afin de construire le processus. Dans le cas d’un recrutement, il est par exemple possible d’ajouter “étude de la candidature”, puis “refus de la candidature” ou “entretien”. Il faut ensuite assigner des membres de son équipe à chaque étape pour que le processus soit bien organisé. Il est alors nécessaire d’ajouter une deadline et de lancer l’automatisation de ses workflows.

Chaque individu peut ensuite visualiser les tâches qu’il doit accomplir depuis son tableau de bord. Il voit en quelques clics ce qu’il doit faire, les informations les plus importantes du workflow et la date limite indiquée. Il gagne donc un temps précieux car il n’a pas besoin de chercher chaque élément pendant de longues minutes. Côté intégration, Flokzu propose Pabbly, Zappier et Office 365.

Dans l’onglet “Metrics & Reporting”, les collaborateurs accèdent à un dashboard avec de nombreuses métriques et KPIs. Cela leur permet de voir si le processus fonctionne correctement ou non, et de l’améliorer. Il est possible de recevoir automatiquement des comptes rendus de façon hebdomadaire ou mensuelle.

En ce moment, il est possible de se procurer l’outil sur la marketplace AppSumo à 69 dollars à vie au lieu de 1260 dollars. Cette offre permet à cinq utilisateurs d’utiliser la plateforme et donne la possibilité de créer autant de workflows que l’on souhaite. Pour collaborer avec dix ou vingt utilisateurs sur Flokzu, deux autres licences sont disponibles.

