L'AgriTeh est à l'honneur au salon de l'agriculture 2022. Cette année, nous ne retiendrons pas seulement les produits du terroir et l’exposition d’animaux de la ferme. Cette édition est l'occasion pour les membres du gouvernement de mettre en avant les innovations dans le domaine de l’agri-agro. Le label Agri20 a été lancé à cette occasion, pour favoriser l'émergence de champions dans ce secteur.

Un nouveau label dédié à la transition agricole et alimentaire avec Agri20

Louis Fleuret, directeur adjoint de La French Tech et présent à l'occasion du lancement de l'Agri20, estime que « ce nouveau label doit permettre de mettre sur le devant de la scène des entreprises déjà avancées, au niveau national et international ». Ce classement dédié aux acteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire est l'équivalent du Next40/120. Dans la dernière édition de ce classement qui met à l'honneur les entreprises innovantes françaises, seulement deux appartiennent au domaine de l'agri-agro : Ynsect et Agriconomie.

Dans la même catégorie Orange officialise l’arrêt de la 2G en 2025 et de la 3G en 2028

#FrenchTechAgri20 | 🌿 Dédié à la transition agricole & alimentaire, un tout nouveau programme pour accompagner les #startup proposant des solutions de rupture en faveur de notre souveraineté économique, technologique & écologique 🤝 #France2030 ⤵️ pic.twitter.com/u9tqMxeOjc — La French Tech (@LaFrenchTech) March 1, 2022

Objectif : accélérer le développement de l'innovation agricole

Voilà ce qui explique le lancement de ce nouveau label. Avec Agri20, Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation en France , et Cédric O, secrétaire d’État au numérique, veulent. En 2022, la plupart des startups du classement Next40 se concentrent sur d'autres industries : la santé, les ressources humaines, le marketing ou la transformation numérique. Agri20 sera doncde l'agriculture et de l'agroalimentaire.

Pour intégrer l'Agri20, les prétendants doivent « déjà avoir un modèle économique stable ainsi que des équipes établies et plusieurs bilans ». L'idée est claire : faire émerger 20 champions français. Les candidatures sont ouvertes depuis le 28 février et le jury sélectionnera 20 profils en mai. Plusieurs jeunes pousses se sont déjà inscrites pour tenter de faire partie des 20 lauréats. Comme le Next40/120, ce palmarès deviendra un rendez-vous annuel.

Cette nouvelle initiative s'inscrit dans la continuité des actions lancées par le gouvernement dans le secteur de l'agriculture. En effet, le 30 août 2021 la French AgriTech a officiellement vu le jour, dans l'objectif « d'accélérer le développement de l’innovation agricole avec une enveloppe de 200 millions d'euros ». Selon Paolin Pascot, le fondateur d'Agronomie, « nous devons répondre à cinq enjeux de demain : nourrir mieux, avoir une énergie plus verte et plus locale, avoir un accès pour tous à l’eau douce, affronter la réalité climatique et enfin, faire vivre les agriculteurs ». Au-delà du label, Agri20 promet un programme d’accompagnement complet.