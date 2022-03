Les jumeaux numériques sont des représentations virtuelles de processus ou de produits physiques. Elles peuvent prédire leur fonctionnement grâce à l’intelligence artificielle, le big data et aux données remontées par l’IoT (Internet des objets). Le jeudi 10 mars 2022 à 11h, Kaliop, le spécialiste de la transformation digitale et de l'innovation, organise un webinar pour vous partager les bonnes pratiques à mettre en œuvre dans un projet de jumeau numérique. Vous y découvrirez notamment le retour d’expérience de ShareMat, acteur de la smart logistics, s’appuyant sur la plateforme open source Kuzzle IoT.

Réussir à concevoir un jumeau numérique

Le jumeau numérique, ou digital twin en anglais, a pour visée de créer un double numérique d’un produit, d’un bâtiment, d’un véhicule… de n’importe quel objet. Lorsque cet objet est doté de capteurs IoT, cela permet de remonter de la donnée en temps réel. On obtient alors une copie virtuelle du monde physique, qui donne accès à une multitude d’informations sans même se déplacer. Par l’intermédiaire du jumeau numérique, les données offrent un niveau de suivi et de connaissance avancé du produit physique : informations techniques, documentaires et réglementaires, comme son état, un dysfonctionnement ou sa localisation.

Pour les entreprises, l’application d’un jumeau numérique offre des bénéfices concrets, notamment dans un contexte où les acteurs numériques doivent anticiper les différentes évolutions de leur marché. Pour exploiter correctement le potentiel de cette représentation virtuelle, il convient toutefois de connaître les prérequis à son déploiement. Dans ce webinar, Kaliop invite ShareMat et Kuzzle à partager leur retour d’expérience sur la mise en place de jumeaux numériques dans le contexte de la Smart Logistics.

Le cas d’usage de Smart Logistics de ShareMat

Pour cette conférence en ligne, Kaliop donnera la parole à deux experts : Jacques Le Conte, CEO de Kuzzle, l’éditeur de Kuzzle IoT, plateforme logicielle experte dans la gestion de l'IoT, des API et de la donnée, et Jean-Luc Firmin, Président Fondateur de ShareMat, la plateforme collaborative connectée de gestion de parc, spécialisée dans les travaux publics. Ce dernier expliquera de quelle façon son entreprise a réussi à développer cette application collaborative qui comprend la gestion du parc de machines, la maintenance et les affectations de chantier avec Kuzzle IoT. Il dévoilera comment cela a contribué à l’optimisation et à la rentabilisation du parc.

À travers ce cas d’usage de smart logistics, vous pourrez mieux comprendre comment le jumeau numérique permet d’accélérer la prise de décision, afin de simplifier et d’améliorer en temps réel la gestion de processus et de matériel.

Comment créer un jumeau numérique ? Quelle data stocker ? ;

Comment optimiser et rentabiliser son parc de matériel ? ;

Comment l'économie de partage optimise-t-elle la chaîne logistique ? ;

Comment le jumeau numérique accélère-t-il la prise de décision ? ;

Quels sont les bénéfices de la maintenance préventive et prédictive ? ;

Reality Check : quels sont les résultats réels ?

Voici les grandes thématiques abordées lors de ce webinar :

Cette conférence en ligne est une opportunité de connaître les clés de l’élaboration d’un projet de jumeau numérique, ainsi que les pièges à éviter. Pour ne rater aucun conseil des experts de Kaliop, Kuzzle et ShareMat, n’oubliez pas de vous inscrire.