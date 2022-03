Il existe de nombreuses techniques marketing pour améliorer l’acquisition sur une application. Par exemple, vous êtes-vous déjà penchés sur l’optimisation de votre ASO (App Store Optimisation) ? Une technique qui consiste à améliorer le référencement de votre application sur l’App Store et le Play Store, l’équivalent du SEO sur Google pour permettre à votre site web d’être mieux référencé. Une technique qui permet de maximiser la visibilité de votre application mobile. Ad4Screen vous donne rendez-vous le 10 mars 2022 à 10h pour un live intitulé « Les experts de l’app marketing ». Un rendez-vous à ne pas manquer.

Un live 100% interactif sur l’app marketing

Au cours de cet événement, sept experts de l’app marketing seront présents pour répondre à vos questions en vous apportant des réponses concrètes sur l’optimisation de votre stratégie et vous livrer leurs bonnes pratiques. Au programme du live donc, plusieurs professionnels pour vous aiguiller sur les meilleures stratégies concernant l’app install, l’app store optimisation, le retargeting, les créas, iOS 15… Seront présents :

Manon Vacher, Partner Development Manager chez Appsflyer

Julien Osmont, Studio Director chez Sublime

Simon Thillay, Head of ASO chez AppTweak

Nandamaly Vivès, Directrice artistique chez Ad4Screen

Anne-Lise Ghirardo, VP Sales chez Ad4Screen

Grégoire Le Clerc, Directeur des Opérations chez Ad4Screen

Philippe Leclercq, CEO chez Ad4Screen

Avec ce live du 10 mars, Ad4Screen décide d’inaugurer un nouveau format sous forme de questions/réponses entre annonceurs et experts sur divers sujets liés au digital et plus précisément à l’app marketing. Les annonceurs sont totalement libres de poser toutes leurs questions pendant le live. Les experts seront chargés d’apporter des réponses concrètes. Un format plus interactif qui devrait plaire aux marques à la recherche de conseils pour renforcer leur stratégie d’app marketing.

En participant à cet événement digital, vous découvrirez comment grâce aux techniques d’app marketing, votre application peut être mieux référencée sur les stores, comment optimiser vos assets créatifs, comment mener une campagne d'acquisition optimale ou encore pourquoi faire du retargeting.

Les experts d’Ad4Screen, de Sublime, d’AppTweak et d’Appsflyer vous donneront de précieux conseils au cours du live du 10 mars. N’oubliez pas de vous inscrire !