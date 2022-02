Counterpoint Research, une firme spécialisée dans l’étude de marchés technologiques, a publié un rapport faisant un état des lieux du marché du smartphone en 2021. Malgré la pandémie et la pénurie de composants électroniques, le secteur a réalisé les meilleures performances de son histoire.

Le prix moyen du smartphone a augmenté en 2021

En effet, les revenus du marché mondial des smartphones ont franchi la barre record des 448 milliards de dollars en 2021, selon la dernière étude du service Market Monitor de Counterpoint. Il s’agit d’une hausse de 7 % par rapport à l’année précédente. Le prix de vente moyen des smartphones a lui aussi augmenté de 12 % comparé à 2020 pour atteindre les 322 dollars. Cette tendance s’explique notamment par le nombre croissant de smartphones supportant la 5G déployés sur le marché. Logiquement, leur prix est plus élevé que celui des appareils ne supportant que la 4G. Les smartphones compatibles avec la 5G ont représenté plus de 40 % des expéditions mondiales en 2021, contre 18 % en 2020.

Comme l’explique Counterpoint Research, la demande en smartphone haut de gamme a elle aussi été en croissance au cours de l’année qui vient de s’écouler. Cela est une conséquence directe de la pandémie de Covid-19, puisque les utilisateurs ont souhaité une meilleure expérience pour l’éducation, les loisirs ou encore le travail depuis chez eux. La pénurie de semi-conducteurs impacte également le prix des smartphones puisque certains constructeurs ont augmenté le montant de leurs appareils afin de pouvoir y faire face.

Apple domine le marché du smartphone

C’est sans surprise Apple qui a dominé le marché en 2021 avec le lancement très réussi de sa gamme d’iPhone 13. La marque à la pomme a vu ses revenus liés à l’iPhone augmenter de 35 % en un an pour atteindre les 196 milliards de dollars. En 2021, l’iPhone a représenté 44 % du total des recettes mondiales des smartphones.

La firme de Cupertino est suivie par Samsung, dont les revenus ont augmenté de 11 % entre 2020 et 2021. En plus d’avoir lancé deux smartphones pliants, Samsung a réussi à augmenter sa part de marché mondiale dans les segments moyen et haut de gamme avec le lancement de la série phare Galaxy S. C’est Xiaomi qui occupe la troisième marche du podium avec une augmentation considérable de ses revenus de 49 %. Cela s’explique notamment par la popularité des appareils Xiaomi en Inde, le plus grand marché de la firme, ainsi que par l'augmentation des expéditions et de la part de marché de ses smartphones de milieu et haut de gamme, à l’instar de la série Mi 11x.

Les deux constructeurs qui sont derrière Xiaomi sont également chinois. Il s’agit d’OPPO et de vivo qui ont respectivement vu leurs revenus augmenter de 47 et 43 %. À noter que Huawei, autrefois meilleur vendeur de smartphones au monde, ne figure pas parmi les cinq constructeurs les plus performants, en conséquence des sanctions américaines à son encontre et qui l’ont grandement affecté.