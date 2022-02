Ils sont spécialisés en lutte contre la désinformation et le renseignement en sources ouvertes (OSINT) et pourtant une dizaine de comptes Twitter ont été suspendus le 22 février. Ils couvraient l’arrivée des troupes russes à ce moment précis, dans les régions séparatistes de l’est de l’Ukraine. Twitter a reconnu une erreur.

Techcrunch et The Verge ont relayé les messages de membres du média Bellingcat, Aric Toler et Nick Waters, sur la disparition de cette dizaine de comptes. Bellingcat est justement spécialisée dans la recherche d’informations en sources ouvertes.

Going to start a thread with accounts following the conflict in Ukraine that have been suspended or locked.

22nd Jan: Suspension of @conflicts and @SchoenbornTrent (who remains suspended)

https://t.co/FAn5jukLNO

— Nick Waters (@N_Waters89) February 23, 2022