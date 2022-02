Au quotidien, les professionnels du marketing et les créateurs de sites e-commerce utilisent de nombreuses données. Elles permettent de suivre les actions d’une stratégie ou encore d’avoir un récapitulatif des commandes effectuées. De multiples outils existent permettant de connecter son site web à un outil de gestion, mais quand est-il lorsqu’il s’agit des emails ? Il existe Parsio, un outil no code qui capture les données des emails entrants et les enregistre automatiquement dans des fichiers Excel, Google Sheets ou des bases de données.

Un outil avec de multiples intégrations

Pour commencer à utiliser Parsio, il convient de créer une adresse email spéciale sur le site sur laquelle il faut transférer chaque email reçu dans sa boîte email principale. Il est ensuite nécessaire de s’envoyer un email test sur Parsio, et surligner les données que l’on souhaite extraire dans les prochains messages reçus, montant, produit, adresse email et le nom. Une fois ce modèle prêt, les informations seront automatiquement extraites de chaque email.

Parsio propose plus de 4 000 intégrations : Slack, Mailchimp, Pipedrive, Gmail ou encore Google Sheet. En ce sens, il est possible d’exporter ces données et les partager à son équipe ou les intégrer à un tableur par exemple. Elles peuvent être téléchargées PDF, HTML, TXT, XLSX, DOCX, XML, CSV, JSON… Il est également possible de les intégrer à son CRM pour améliorer sa gestion de la relation client.

Pour les professionnels ayant différentes activités, il est même possible de créer plusieurs boîtes email Patio. Par exemple, un utilisateur vendant ses produits sur Amazon et Etsy pour mieux s’y retrouver et pour extraire des informations différentes sur chaque plateforme. Point important, toutes les données sont protégées et sécurisées. Elles peuvent être supprimées de Parsio à n’importe quel moment.

Pour analyser les pièces jointes, utiliser de l’intégration Zapier et envoyer automatiquement des données issues d’emails vers Google Sheets, il suffit de profiter de l’offre du moment. Sur la marketplace AppSumo, il est possible de se procurer l’outil à 69 dollars à vie au lieu de 684 dollars afin d’utiliser toutes les fonctionnalités proposées. Elles font gagner un temps considérable à tout professionnel de l’analytics, du marketing, de la communication ou de l’e-commerce.

