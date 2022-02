Objet de nombreuses rumeurs depuis plusieurs années, le casque de réalité virtuelle d'Apple commencerait peu à peu à se concrétiser en interne. D'après des informations du média DigiTimes, ce futur produit aurait déjà passé sa « seconde phase de validation et de tests techniques (EVT 2) ». À ce stade, et si DigiTimes dit vrai, Apple ne travaillerait donc plus sur des prototypes, mais bien sur un casque approchant petit à petit de sa version finale. Comme le souligne ArsTechnica, « EVT 2 » renvoie en effet à une étape du parcours d'Apple pour ce qui est de la conception de nouveaux appareils. La firme commence par s'affairer sur des prototypes avant de passer à la première phase EVT (engineering validation testing), suivie de la phase « EVT 2 », qui nous intéresse aujourd'hui.

Il s'agit d'un marqueur important en ce qui concerne l'avancée des travaux d'Apple sur ce casque : après la validation de l'ingénierie (EVT), vient la validation de la conception, suivie par la validation de la production... qui permet, comme son nom l'indique, d'enclencher la production en masse d'un produit finalisé.

Un casque attendu en fin d'année 2022

Toujours selon les informations de DigiTimes, le casque d'Apple pourrait entrer en phase de production dès le mois d'août ou septembre; pour un lancement en fin d'année 2022. Notons que Mark Gurman, journaliste pour Bloomberg, avait toutefois évoqué un report de l'appareil quelque part en 2023. L'analyste Ming-Chi Kuo, avait quant à lui maintenu qu'une commercialisation en 2022 était toujours possible. Il nous faudra attendre quelques mois pour en avoir le coeur net.

Quoi qu'il en soit, le premier casque d'Apple devrait mêler les réalités virtuelle et augmentée en s'appuyant sur des composants de pointe. Nous y trouverions notamment des écrans 4K, de multiples capteurs et un processeur M1 développant une puissance de calcul équivalente à celle des derniers MacBook Pro. L'idée serait de rendre ce produit très performant et autonome (il n'aurait pas besoin d'être connecté à un autre appareil pour fonctionner) afin de cibler le monde professionnel, au moins dans un premier temps.