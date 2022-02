Avec 1,2 milliard d’utilisateurs, Instagram est un des réseaux sociaux les plus influents. Pour cette raison, nombreuses sont les marques qui l’intègrent à leur stratégie social media. Grâce à ses multiples fonctionnalités comme les statistiques, les photos, les stories, les vidéos en direct, IGTV ou encore les Reels, il permet de répondre à des objectifs de notoriété, d’engagement et de conversion. Pour les atteindre, il convient cependant de manier tous les rouages de la plateforme et de constamment adapter son plan d’action.

Pour vous aider à relever ce challenge, HubSpot, la plateforme CRM évolutive pour les équipes commerciales, marketing et de service client et Mention, le spécialiste du social listening, ont analysé plus de 110 millions de publications à travers le monde.

Le but est de fournir aux entreprises des métriques et les dernières tendances pour réussir à mettre au point une stratégie redoutable sur le réseau social en 2022.

Cette étude se divise en plusieurs parties :

Les nouvelles fonctionnalités d’Instagram ;

Les stratégies relatives aux influenceurs et aux micro-influenceurs ;

Les célébrités et marques les plus influentes en France ;

Les bonnes pratiques en matière de développement d'audience.

Les centres d’intérêt des membres d’Instagram

HubSpot et Mention ont analysé 500 000 comptes français afin de connaître le comportement des Français sur Instagram et leurs centres d’intérêt. Sur la plateforme, ils suivent principalement des marques de décoration et d’automobile. Cela s’explique par le fait que le réseau social se base avant tout sur l’aspect visuel des contenus. Pour cette raison, les comptes de décoration ou de voiture trouvent facilement une audience.

La rubrique Nourriture et biens de consommation se démarque également. Avec les multiples restrictions et confinements, les utilisateurs ont passé énormément de temps chez eux. Leur intérêt pour la cuisine a alors évolué, offrant aux marques agroalimentaires une opportunité de créer du contenu inspirant et engageant, ainsi de développer leur audience.

Les zones les plus influentes à travers le monde

HubSpot et Mention se sont aussi intéressés aux zones géographiques qui concentrent le plus de publications. Au niveau mondial, ce sont les États-Unis qui se démarquent, avec près de 8 millions de publications sur Instagram. La France se trouve à la douzième place, avec 536 227 publications. Elle est le sixième pays européen du classement, derrière le Royaume-Uni à la troisième place, l’Italie à la septième place ou encore l’Allemagne à la 9ème place. Elle perd donc deux places par rapport à l’année précédente.

Concernant les villes à l’échelle mondiale, Los Angeles reste celle qui regroupe le plus de posts Instagram. Cette région concentre de nombreuses célébrités, qui font partie des comptes les plus suivis sur la plateforme. Étonnamment, Paris, qui est l’une des villes les plus touristiques au monde, ne figure pas dans le top 50. Cette absence peut s’expliquer par la forte baisse du tourisme liée à la pandémie.

Du côté des villes françaises, Paris est la plus influente avec 40 000 publications. Plus surprenant, Vierzon, située dans le département du Cher, se trouve à la seconde place avec 20 000 posts. Cela fait sens, car la ville a accueilli en juillet 2021 la plus longue étape du Tour de France depuis 21 ans. Le nombre de publications témoigne de l’importance du sport dans la vie des Français, qui est massivement partagé sur les réseaux sociaux.

Si les grandes métropoles comme Lyon, Bordeaux, Toulouse et Marseille sont toujours dans le classement, ce ne sont pas celles qui suscitent le plus d’engagement. L’étude dévoile que Perpignan occupe la première place, suivie par Pontivy, Toulouse et Brie-Comte-Robert.

Pour augmenter sa visibilité, il est important de constamment géolocaliser ses publications sur Instagram. Elles deviennent visibles dans l’onglet Instagram et peuvent être découvertes par un utilisateur qui effectue une recherche par lieu. Cette pratique permet de gagner simplement de nouveaux abonnés.

Les footballeurs sont les personnalités les plus influentes en France

HubSpot et Mention ont également analysé les tendances liées au marketing d’influence, en s’intéressant aux personnalités les plus influentes en France. Sept sportifs figurent parmi les comptes les plus suivis. Ce sont tous des footballeurs. En première place on retrouve Kylian MBappé, avec 65 millions d’abonnés puis Paul Pogba avec 50,9 millions d’abonnés. La liste s’allonge avec Karim Benzema (44,3 millions d’abonnés), Antoine Griezmann (35,2 millions d’abonnés), Zinedine Zidane (30,1 millions d’abonnés), N’Golo Kanté (12,6 millions d’abonnés) et Ousmane Dembélé (9,6 millions d’abonnés).

Il convient de dire que le football reste un des sports préférés des Français. Cela peut s’expliquer par le fait qu’il soit accessible à tous. Avec des success-stories comme celle de Kylian MBappé, il est synonyme de réussite et de victoire pour de nombreux fans. Ces derniers peuvent suivre et commenter l’activité de leurs joueurs préférés en quelques clics sur Instagram, offrant un sentiment de proximité.

De nombreuses autres dynamiques et métriques sont à découvrir dans cette étude :

La répartition des comptes par nombre d’abonnés ;

La liste des célébrités et marques les plus influentes ;

Les marques de luxe qui font rêver les Français ;

Le marketing d’influence en 2022 sur Instagram.

Réussir à engager son audience

Sur le réseau social, l’engagement est un véritable enjeu. Il correspond au ratio entre le nombre de likes et de commentaires et le nombre d’abonnés d’un compte. Il permet de montrer la valeur d’un compte et de mesurer la visibilité de ses contenus. Dans cette étude, HubSpot et Mention ont analysé plusieurs centaines de milliers de posts pour mettre en lumière les pratiques permettant d’améliorer son taux d’engagement.

Ces statistiques permettent de comprendre comment construire une publication qui permettra de générer un bon engagement auprès de son audience. En téléchargeant ce livre blanc, vous découvrirez une multitude de conseils pour construire un carrousel efficace, les bons formats d’images à sélectionner en fonction du contenu ou encore la rédaction de la légende.

Il ne faut pas non plus négliger l’usage d’émojis. Le taux d’engagement serait jusqu’à 1,5 fois plus élevé pour les publications qui en contiennent. Il faut toutefois les utiliser avec modération, car au-delà de six, l’engagement décroît. En téléchargeant ce livre blanc, vous découvrirez également comment utiliser les hashtags afin qu’ils soient un levier de visibilité pour votre marque.

L’étude de HubSpot et Mention est un véritable point d’appui pour toute entreprise souhaitant utiliser Instagram dans sa stratégie social media. Pour découvrir toutes les données, informations et conseils, n’oubliez pas de la télécharger !