Le CRM permet de collecter et de centraliser les informations essentielles de vos cibles afin d’optimiser vos campagnes marketing et d’opter pour les actions commerciales adaptées. Toutes ces données sont disponibles à un seul et même endroit, permettant aux équipes d’une même société de travailler en synergie. Une stratégie CRM doit être pensée et conçue à l’aide de plusieurs leviers et canaux, qui doivent permettre de répondre à des enjeux de conversion et de fidélisation. Pour vous aider à tirer profit de votre stratégie CRM, Relatia, le spécialiste français du marketing relationnel et des solutions Mobile-CRM et E-CRM, organise un petit-déjeuner dans le cadre de sa première édition du « Mois du CRM ». Cet événement aura lieu le lundi 7 mars 2022 à partir de 9h au cœur du quartier du Sentier à Paris (75002). Relatia sera accompagné d’Engie, acteur phare de l'énergie.

Une conférence exclusive avec Engie et Relatia

Avec des millions de clients en France, la relation consommateurs est au cœur de l’activité d’Engie. Depuis quelques années maintenant, son approche CRM lui permet de répondre efficacement aux demandes de sa clientèle et de lui offrir une expérience toujours plus fluide notamment grâce à une meilleure gestion des données. Pour les 170 000 collaborateurs, situés dans 70 pays, la stratégie CRM développée par le géant de l’énergie, permet de conduire plus simplement des projets innovants qui enrichissent la relation client.

Dans la même catégorie Tendances : quelles sont les problématiques des dirigeants des PME en 2022 ?

Lors de ce petit-déjeuner, Engie et Relatia reviendront sur la stratégie CRM mise en place par le groupe. De cette façon, les participants pourront découvrir les best practices du groupe énergétique en matière de CRM.

Cette conférence, qui se tiendra dans un appartement d’exception au cœur du quartier du Sentier dans le second arrondissement de la capitale, se déroulera en trois temps :

9h – 9h30 : accueil des invités et petit déjeuner ;

9h30 – 10h15 : conférence d'Engie et Relatia ;

10h30 : ateliers CRM animés par les experts Relatia.

Durant ce petit-déjeuner, les experts d'Engie dévoileront les éléments qui constituent leur plan d’action. Les participants repartiront avec des astuces à appliquer au sein de leur entreprise pour, à leur tour, améliorer leur relation client et faire croître leur activité.

Cet événement est une opportunité unique d’en savoir plus sur l’expérience d’une entreprise française à forte croissance, et d’obtenir les conseils des experts de Relatia. N’oubliez donc pas de vous inscrire au « Petit-déjeuner du CRM » !