Bpifrance a récemment ouvert un nouveau fonds d’investissement. Après le succès du fonds Bpifrance Entreprises 1 (BE1) lancé en septembre 2020, voici donc Bpifrance Entreprises 2 (BE2). Il est d’ores et déjà ouvert à la souscription, avec un ticket d’entrée à partir de 3 000 €.

Permettre aux particuliers de soutenir des entreprises françaises, voilà le rôle que revêtent les fonds BE1 et BE2. Plus accessible que son grand frère, le ticket d’entrée pour BE2 est abaissé à 3 000 €, contre 5 000 € précédemment. L’objectif étant de s’ouvrir à un public encore plus large. « Vous pouvez investir quelques milliers d’euros seulement, alors que d’habitude le ticket d’entrée c’est 100 000 ou 150 000 euros, » explique Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance. Côté rendement annuel, un score situé entre 5% et 7% est annoncé.

Le portefeuille de BE2 regroupe de 1 500 entreprises, tirées de 126 fonds de capital-risque où la banque publique d’investissement a déjà participé, ou qu’elle gère directement. Logiquement, parmi les 11 catégories, ce sont les entreprises technologiques qui constituent la plus grande part du portefeuille (24%), suivi de startups et PME dans la santé (16%), et des services B2B (13%).

« Ce produit d’investissement oriente l’épargne des Français vers le financement de long terme des entreprises. Chaque particulier qui investira 3000 euros dans le fonds mobilisera deux euros pour chacune des 1500 entreprises qui le constituent. Dans la lignée de sa mission, Bpifrance entend dynamiser le marché du capital investissement et souhaite voir d’autres initiatives similaires naître prochainement en France et en Europe, » conclut Nicolas Dufourcq.

Pour souscrire au fonds Bpifrance Entreprises 2, les particuliers peuvent se rendre directement sur le site internet de Bpifrance, ou se rapprocher de leur banque, ou tout autre contact dédié au placement.