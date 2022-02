Qu'il s'agisse d'une présentation ou d'un article, les infographies sont essentielles pour communiquer rapidement une idée ou simplifier la lecture de métriques. Elles permettent de synthétiser des informations et de captiver une audience bien plus qu’un texte.

Pour un professionnel sans expérience en graphisme, la conception d’une infographie claire peut être complexe. Il existe pourtant des outils offrant la possibilité d’en créer en quelques minutes, comme Graficto.

Une plateforme simple d’utilisation

Avec Graficto, seulement quelques étapes sont nécessaires pour concevoir une infographie. Pour commencer, il faut cliquer sur “Create A Graphic”. La plateforme propose alors de nombreuses icônes pour élaborer le contenu de son choix. Il existe des flèches, des losanges, des véhicules… L’avantage, c’est que le site s’occupe de tout : au fil des éléments ajoutés sur la page par l’utilisateur, Graficto crée automatiquement l’iconographie. De cette façon, il peut se concentrer sur son projet sans avoir à se préoccuper du design.

Pour gagner encore un peu plus de temps, il est toujours possible d’opter pour un des templates disponibles. La plateforme en a de diverses sortes : sous forme de liste, de diagramme circulaire… En quelques clics, il a la possibilité de modifier la police d’écriture et la couleur. Pour créer une iconographie cohérente, l’outil met à disposition des palettes préconçues.

Une fois le visuel terminé, il se retrouve dans l’onglet “My Graphics”. L’utilisateur peut le télécharger dans trois formats différents : JPG, PNG (transparent ou non) ou en SVG. L’outil suggère également la résolution 4K. En ce sens, il peut être utilisé pour différents supports comme un site web, un blog ou un dossier à imprimer.

Comme l’expliquent les utilisateurs sur la marketplace App Sumo, l’interface intuitive de Graficto permet une prise en main quasi immédiate. Il aide à gagner un temps considérable dans la création de ses projets.

En ce moment, l’outil est présenté au prix de 69 dollars à vie au lieu de 300 dollars. Cette offre donne accès à des palettes de couleurs haut de gamme, des polices d’écriture premium et à la création d’infographies sans limites. Les utilisateurs se voient aussi offrir de nouveaux modèles chaque semaine.

