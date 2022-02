Avec les scandales à répétition au cours de ces dernières années, nombreuses sont les entreprises à avoir perdu la confiance de leurs clients sur le sujet de la protection des données. C’est un défi majeur auquel les entreprises doivent faire face. Cependant, la plupart d’entre elles n’y sont pas préparées. Dans un livre blanc d’une trentaine de pages, HubSpot et Didomi vous donnent des clés pour faire de ce changement majeur, une opportunité. En téléchargeant cet e-book, vous découvrirez que le respect de la vie privée des utilisateurs n’est pas incompatible avec les performances marketing, bien au contraire.

Comment les entreprises peuvent-elles s’adapter ?

En 2022, la réalité est que les données sont devenues une ressource inestimable pour les services marketing, qui se sont mis à analyser et à personnaliser chaque détail des parcours clients. Il y a encore quelques années, cette collecte de données se faisait sans contraintes réglementaires et sans avoir conscience que cela pouvait nuire à la vie privée des clients. Dans ce livre blanc, vous découvrirez que plus la donnée est propriétaire, plus vous maîtriserez la relation client, et meilleurs seront les résultats de vos stratégies marketing.

Seulement voilà, les temps changent. Au cours des dernières années, Apple, Safari, Mozilla Firefox et plus récemment Google ont annoncé que leurs navigateurs cesseraient de supporter les cookies tiers. Un changement majeur pour les professionnels du marketing, étant donné que plus de 85% de la navigation en ligne s’effectue sur ces plateformes… Les entreprises n’ont pas d’autre choix que de s’adapter.

Des pistes pour allier croissance et respect de la vie privée

Comme HubSpot et Didomi l’expliquent dans ce livre blanc, les marques doivent désormais concentrer leurs efforts sur les données zero et first-party. Dans cet ebook, vous découvrirez des pistes pour allier croissance de l’entreprise et respect de la vie privée des clients. Il faut donc miser sur les données zero-party. Les spécialistes du marketing en parlent de plus en plus comme le précurseur d’une nouvelle forme de stratégie.

Ces données ont plusieurs avantages : elles sont conformes car il est facile de savoir exactement comment elles ont été collectées. Elles sont pérennes car votre client et vous convenez du partage des données de manière transparente. Elles sont fiables car elles proviennent directement du client qui a choisi de les partager avec votre marque. Enfin, ces données sont précises. Vous l’aurez compris, les données zero-party peuvent vous permettre d’offrir des expériences personnalisées et d’établir une relation de confiance avec vos clients. Pour profiter d’autres précieux conseils afin d’élaborer votre stratégie de données, n’oubliez pas de télécharger ce livre blanc.