Belinda Media est une agence de publicité hybride créée en 2016 par Sébastien Renardet et Charles Hennequin. Le succès des deux hommes réside dans la maîtrise de l’ensemble de la chaîne de création : idée créative, écriture, production et réalisation, rien ne leur échappe. Un modèle atypique qui s’est imposé pour tenir la cadence car depuis quatre ans, il n’y a pas une semaine sans qu’une de leurs créations ne soit diffusée sur les grandes chaînes TV. Retour sur une stratégie qui semble porter ses fruits dans la mesure où Belinda Media est devenu en l’espace de six ans une société rentable, suscitant la confiance de gros clients.

Avant leur rencontre à Paris, Sébastien Renardet developpait sa société de production dans la cave de ses parents, et Charles Hennequin venait de quitter la boîte de prestations audiovisuelles dans laquelle il travaillait. Rien ne présageait une collaboration entre les deux hommes. Mais en 2016, une personnalité influente de la télévision cerne leur potentiel et décide de les réunir. Un flair payant. Le courant passe tout de suite entre ces deux touche-à-tout, passionnés d’images et de technologie, qui fondent leur agence de communication audiovisuelle baptisée Belinda Media. « On cherchait un nom pour notre boîte et la radio diffusait la chanson de Claude François… ça nous a fait tilt ! Belinda, ça sonne, ça danse, c’est original… c’était tout nous ! »

L’histoire commence par “Un coup de chance” : la participation à un appel d’offres de Gifi portant sur le renouvellement du concept des communications tv de l’enseigne de distribution. Parmi les concurrents figuraient de grandes agences qui ont pignon sur rue, mais les deux hommes n’ont pas eu froid aux yeux et ont su convaincre avec un concept percutant. Ce contrat avec Gifi sert de tremplin à Belinda Media, qui réalise désormais les campagnes tv du groupe. Une vitrine idéale pour séduire d’autres gros clients.

6 ans plus tard, les deux enfants de la télé ont réussi leur pari qui était de développer leur entreprise sur un modèle particulier : la maîtrise totale de leur activité. « Nous sommes les « patrons » de la société, mais nous avons les mains dans le cambouis, et cela dans toutes les phases des projets : la relation clients, la création, la fabrication des pubs jusqu’à la livraison aux chaînes. Bien sûr, nous sommes entourés d’équipes incroyables sans lesquelles nous n’irions pas aussi loin, mais cette maîtrise en duo de toute la chaîne des savoir-faire, c’est vraiment notre identité et notre signature. » estiment-ils. Une démarche agile qui allie créativité, réactivité et prix bas.

Mais les fondateurs ont conscience qu’il est aujourd’hui essentiel d'investir et de développer “En 2021, la société a dépensé 20 % de son CA dans la R&D et dans l’achat de technologies originales, inédites et rares…c’est plus que Facebook en pourcentage !” s’amuse Sébastien. L’objectif : produire plus de contenu, plus vite, et plus étonnant pour répondre à une demande de plus en plus forte des annonceurs. Parmi ces investissements, un studio de tournage révolutionnaire doté de deux robots de Motion Control et de projections 3D qui pourront faire voyager les produits à l’autre bout du monde sans un seul billet d’avion !