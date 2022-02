Avec 3,9 milliards d’utilisateurs dans le monde (Radicati Group, 2019), l’email offre de multiples opportunités aux entreprises en termes de communication et de marketing. Il permet de communiquer rapidement auprès d’une audience, de promouvoir facilement un produit ou un service et de s’adresser efficacement à son public cible. Pour 80 % des professionnels du monde des affaires, il augmente même la rétention des clients. Dans un livre blanc, Sendinblue, le spécialiste français du marketing digital, dévoile comment tirer avantage de ce canal et les best practices pour mettre en place sa stratégie d’emailing.

Réussir sa stratégie d’emailing

Pour réussir sa campagne d’emailing, il convient de suivre certaines étapes qui permettront d’élaborer un plan d’action performant. Dans un premier temps, il est essentiel de définir des objectifs stratégiques et réalisables en fonction de son business plan. Ils peuvent par exemple être avoir un lead nurturing plus efficace, augmenter de la fidélité ou encore gagner de visibilité sur un marché particulier. Cette étape permet d’y voir plus clair quant à la direction pour laquelle opter et les indicateurs clés de performance auxquels s’intéresser.

L’élaboration d’une stratégie d’emailing passe également par la définition de ses personae et de ses audiences. Cela implique de noter les principales caractéristiques, besoins et objectifs de chaque utilisateur type. Il faut ainsi analyser les données démographiques, comportementales et relatives aux revenus, qui permettent de savoir de quel marché provient le plus grand pourcentage de prospects ou de clients.

Pour donner du sens à ces chiffres, il est nécessaire de contacter sa clientèle, par exemple à travers un sondage, pour avoir des informations plus spécifiques sur le client idéal. Tous ces éléments permettront de rédiger avec précision les profils des personae. Ce processus est essentiel pour créer un contenu adapté et choisir le moment de contact idéal dans le parcours de chacun d’entre eux.

En vous procurant ce guide, vous découvrirez en détail trois autres étapes fondamentales à la mise en place d’une stratégie d’emailing et les conseils de Sendinblue à chacune d’entre elles :

le développement d’une liste de diffusion ;

l’identification du parcours de l'acheteur et la pertinence de l'email à chaque étape ;

la définition des parties prenantes et le choix d’un outil qui correspond à vos critères.

Les clés pour bien exécuter sa stratégie

Une fois qu’un plan d’action efficace a été élaboré, vient sa mise en exécution. Au premier abord, il peut apparaître judicieux de communiquer de façon massive auprès de sa liste d’abonnés nouvellement acquise. Sur le long terme, il est pourtant préférable de miser sur une stratégie de segmentation des emails, en envoyant le message adéquat aux bonnes personnes.

Pour cette raison, il convient de créer des listes spécifiques en fonction des préférences de chacun, notamment en prenant en compte leurs préférences et en réunissant leurs caractéristiques communes, comme la localisation. La segmentation permet alors d’envoyer des emails plus pertinents et d’avoir de meilleurs résultats de campagnes, d’améliorer la délivrabilité et de créer une relation solide et honnête avec son audience.

Lors de l’exécution de sa stratégie, il ne faut pas non plus négliger son image de marque. Les emails envoyés doivent être engageants et refléter les valeurs de l’entreprise. Pour cela, il faut opter pour un visuel attractif et un contenu écrit clair qui délivre la voix de la marque.

Ce ne sont que deux des best practices délivrées par Sendinblue. En téléchargeant ce livre blanc, vous en apprendre davantage sur :

l'optimisation de vos campagnes pour obtenir de meilleurs résultats ;

la rédaction de contenu adéquat dans vos emails ;

la valorisation de vos emails transactionnels ;

les avantages de l’automation pour favoriser les conversions.

Ce guide est un véritable point d’appui pour tout professionnel qui souhaite mettre en place une stratégie d’emailing performante. N’oubliez pas de le télécharger pour connaître tous les conseils des experts de Sendinblue.