YouTube est une véritable mine d’informations. Sur la plateforme, de nombreuses vidéos traitant de sujets variés sont disponibles. Pour cette raison, nombreux sont les professionnels qui regardent du contenu pour assouvir leur soif de savoir.

Pour retenir les principaux éléments qui sont énoncés, il est parfois nécessaire de prendre des notes. Toutefois, noter les principales informations tout en écoutant une vidéo n’est pas toujours simple. Face à cette problématique, Eman Zabi et son équipe ont créé YouTube Notetaker. Cet outil permet de faire cela tout en regardant une vidéo sur YouTube.

Dans la même catégorie Grâce à l’IA, cet outil vous permet de créer des publications social media soignées

De multiples fonctionnalités

YouTube Notetaker est une extension gratuite disponible sur Google Chrome. Son installation ne prend donc que quelques secondes. Pour commencer à noter des éléments importants tout en regardant une vidéo YouTube, il faut cliquer sur l’icône de violette et noire de l’outil, qui est à droite de la plateforme. Apparaît alors une interface simple : à gauche la vidéo, à droite la zone de prise de notes.

Il suffit alors de lancer le contenu et de commencer à rédiger. YouTube Notaker offre les fonctionnalités basiques qui peuvent être retrouvées sur tout logiciel de traitement de texte, afin que tout utilisateur puisse facilement prendre en main l’outil. Il est possible d’ajouter des balises, mettre le texte en gras ou en italique, le souligner, changer la police d’écriture… Pour exporter ses notes, il suffit de les copier et de choisir la plateforme souhaitée : Notion ou Google Docs. Il faut alors coller son texte.

Suite à une prise de notes, YouTube Notetaker offre également la possibilité d’aller plus loin. Depuis l’interface, l’utilisateur peut créer une carte Trello avec la date et l’heure. Cela peut être utile pour les équipes souhaitant débriefer d’un tutoriel ou échanger leurs idées suite au visionnage d’une vidéo. Pour utiliser cette fonctionnalité, il faut toutefois créer un compte gratuit sur Terrain, la plateforme à l’origine de YouTube Notetaker.

Cette extension gratuite permet aux professionnels de gagner du temps et de transformer la tâche de prise de notes en quelque chose de simple. Il n’est plus nécessaire de jongler entre différents onglets ou outils, car tout se fait au même endroit.