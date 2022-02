Pour créer une boutique e-commerce sur WordPress sur laquelle les visiteurs pourront payer et commander un produit, il est nécessaire d’offrir une solution de paiement simple et adaptée. Toutefois, la mettre au point peut vite apparaître comme complexe, particulièrement lorsqu’on doit simultanément gérer la maintenance de son site et le développement de son activité. Il existe cependant des outils pour faciliter ce processus, comme WPSmartPay. Ce plugin permet d’accepter des paiements uniques et récurrents sur son site sans avoir à ajouter de code.

Un plugin avec de nombreuses fonctionnalités

WPSmartPay a été créé pour simplifier la vente de produits e-commerce. Dans un premier temps, il faut donner un nom à l’article que l’on souhaite mettre en ligne sur son site web et ajouter une courte description. Celle-ci permet aux consommateurs d’avoir des informations sur le produit. Naturellement, il convient d’ajouter une photo leur permettant de visualiser ce qu’ils vont acheter. Il suffit ensuite d’indiquer le prix. Cette opération ne prend que quelques secondes.

Concernant les paiements, WPSmartPay s’intègre à Stripe, Paddle, Razorpay et PayPal. Il faut choisir les modalités : soit l’utilisateur peut payer le produit en une fois, soit il peut étaler les paiements (ce qu’on appelle de manière courante le “buy now, pay later”). Enfin, il est nécessaire d’entrer une adresse e-mail, qui enverra une confirmation de commande à chaque utilisateur. Le processus est complètement automatisé.

En parallèle, l’outil est doté de la fonctionnalité “Variable Products”. Concrètement, elle permet de créer des offres contenant différents produits. Par exemple, il est possible de vendre une formation marketing seule, ou de la proposer en complément d’un ebook. Cela offre la possibilité de faire des ventes additionnelles et d’augmenter son chiffre d’affaires.

Tous les aspects de monétisation peuvent être gérés depuis un tableau de bord ergonomique. Il donne accès aux ventes effectuées, aux paiements ou encore à l’historique des transactions. Tous ces éléments peuvent être retrouvés dans divers tableaux ou graphiques, facilitant la lecture et l’analyse.

Le plug-in répond à d’autres usages, comme la collecte de dons ou de fonds participatifs. Il peut être intégré à Fluent CRM, Pabbly, Zapier, Alt-Textor et Mailchimp afin de pouvoir faire de la vente omnicanale.

En ce moment, il est possible de se procurer WPSmartPay à 69 dollars à vie au lieu de 490 dollars. Cette licence permet de profiter de l’ensemble des fonctionnalités sur dix sites. Deux autres offres sont proposées, offrant la possibilité d’installer le plug-in sur autant de sites que l’on souhaite.

