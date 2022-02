Si la communication externe est généralement une priorité pour les marques, la communication interne ne reçoit pas vraiment le même enthousiasme de la part des dirigeants. C’est un sujet dont se détournent de nombreuses entreprises françaises… et cela ne date pas d’aujourd’hui. Parfois malmenée, voire délaissée, la communication interne est pourtant très importante pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise et la collaboration entre les équipes.

Un webinar pour améliorer votre communication interne

Jamespot, un éditeur de logiciel français spécialisé dans les solutions collaboratives et sociales en SaaS, vous donne justement rendez-vous le 24 février 2022 à 14h30 pour découvrir comment créer et mettre en place une stratégie de communication interne qui détonne. Mettre en place une véritable feuille de route pour développer la communication interne n’est pas de tout repos. Il faut se creuser les méninges pour sélectionner les bonnes audiences et choisir les bons outils sur lesquels communiquer.

À l’occasion du webinar du 24 février, Charlotte Lucas et Guillaume Poumadé seront présents pour vous donner des astuces et des pistes afin de mettre en place ou d’améliorer votre stratégie de communication interne. Ils vous livreront tous leurs petits secrets pour trouver la bonne formule. Celle qui permet d’engager vos équipes et de fluidifier la communication entre les collaborateurs. En participant à ce webinar, vous découvrirez que ce n’est pas si simple, mais que c’est à la portée de toutes les entreprises.

Quelles solutions pour faire face au télétravail ?

Avec la démocratisation du télétravail, les professionnels de la communication interne doivent relever de grands défis. Les bureaux sont de plus en plus désertés et il faut donc apprendre à se servir des outils digitaux pour garder du lien et faire avancer les projets à distance. Les experts de Jamespot vous présenteront plusieurs solutions collaboratives qui peuvent répondre à vos problématiques : l’intranet, le réseau social d’entreprise, le chatops ou encore la digital workplace.

N'hésitez pas à vous inscrire à ce webinar du 24 février 2022 pour profiter des conseils des professionnels de Jamespot et les appliquer au sein de votre entreprise. Comme d’habitude avec Jamespot, si vous n'êtes pas disponible sur ce créneau, ce n’est pas grave. En vous inscrivant, vous aurez accès au replay une fois le webinar terminé.