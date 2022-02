Après avoir été lancé aux États-Unis, en Australie, en Allemagne et au Royaume-Uni, c'est au tour de la France de pouvoir bénéficier de Facebook News, le fil d'infos conçu par Meta et réservé à des contenus journalistiques. Progressivement, l'outil sera déployé et devrait être disponible pour tous les utilisateurs français d'ici le mois de mai.

Qu'est-ce que Facebook News ? Comment l'utiliser ? Comment peut-on y accéder ?

Facebook News sera accessible via un onglet dans l'application Facebook ou sur le site internet. Il suffira de paramétrer ses réglages afin d'en profiter. Dès lors, vous aurez accès à la fonctionnalité en haut ou en bas de votre application, entre votre profil et les notifications.

Au sein de l'outil, on pourra retrouver plusieurs rubriques : « Les Actualités à la Une » refléteront l'information à l'instant T, des sections thématiques seront proposées (sport, divertissement, politique, infos locales, internationales, etc.) et la rubrique « Collections » proposera différents dossiers thématiques sur des sujets d'actualités qui seront approfondis à l'aide de diagrammes, d'illustrations ou de vidéos.

Contrairement à Google News qui reprend des articles publiés un peu partout sur internet, Facebook souhaite cibler les articles qu'ils mettent en avant. Une équipe indépendante de journalistes expérimentés sélectionne les contenus les plus pertinents en partenariat avec Media Services, la filiale de l'AFP spécialisée dans la vérification des contenus et de leur crédibilité. Meta a mis au point cette technique afin que son outil puisse proposer « une vue d’ensemble « équitable des informations publiées par les éditeurs et diffuseurs ».

Facebook News souhaite à tout prix éviter les fake news

« Dans le cadre de l’engagement continu de Meta en faveur du journalisme et de la création de contenu, ce nouvel onglet offre aux gens un espace dédié pour rechercher les actualités qui comptent le plus pour eux, tout en garantissant que le contenu médiatique original bénéficie d’une plus large diffusion à travers le pays » annonce Meta.

Plus d'une centaine de médias seront partenaires de Facebook News, grâce à une collaboration avec l'Alliance de Presse d'Information Générale (APIG). Ainsi, des journaux quotidiens nationaux (Figaro, 20 Minutes, Le Parisien-Aujourd’hui en France, La Croix, Les Échos, Le Journal du Dimanche, etc.), des quotidiens locaux (La Dépêche du Midi, La Provence, Le Dauphiné Libéré, Le Progrès, La Voix du Nord, Nice-Matin, Sud Ouest, Le Télégramme, etc.), ou des médias plus spécialisés (L'Équipe, Capital, Geo, Gala, Femme Actuelle) proposent leurs articles dans le service.

Cela fait depuis 2019 que l'entreprise américaine négocie avec les éditeurs de presse français afin qu'ils puissent être au cœur du contenu proposé par Facebook News. L'objectif est de proposer « une pluralité de contenus dignes de confiance et fiables, qui ont un impact sur la vie des utilisateurs et leur entourage » selon les dires de Meta.