Chaque jour, de nombreuses applications mobiles sont lancées sur Google Play et sur l’App Store. Cela rend la découverte d’une nouvelle application complexe. Elle peut rapidement disparaître dans le flot de celles mises en ligne et ne jamais apparaître sur l’écran des utilisateurs cibles.

Pour cette raison, il est primordial de mettre en place une stratégie d’acquisition qui permettra d’augmenter sa visibilité, amener de nouveaux mobinautes sur la page dédiée pour qu’ils la téléchargent sur leurs smartphones.

Ad4Screen, l’agence média et marketing 100 % Cross Device, organise une conférence en présentiel pour vous aider à établir une stratégie App acquisition efficace. Elle se tiendra le 17 février 2022 à 8h30 au Mandarin Oriental, dans le 1er arrondissement de Paris.

S’inspirer des meilleures stratégies

Cet événement, qui est réservé aux annonceurs, sera animé par Philippe Leclercq, le CEO de Ad4Screen. Il sera accompagné de François Zollet, Traffic Manager France chez Back Market, Constance Jeannerot, Growth Marketing Manager chez Heetch, Mickael Zollet, Directeur des opérations Marketing Clients chez Le Figaro et Emile Arriat, Directeur Commercial chez Ad4Screen.

Lors de cette table ronde, les quatre intervenants reviendront sur la réussite de leurs applications mobiles respectives. Ils expliqueront le rôle de l’acquisition dans la croissance de leurs entreprises. Vous pourrez découvrir les stratégies mises en place et les canaux pour lesquels ils ont opté, par exemple le display desktop ou le display in-app. Pour les choisir, il faut avant tout déterminer les objectifs à atteindre : notoriété, performance, trafic… Cela déterminera les axes d’acquisition et les canaux à utiliser.

Une stratégie doit être bâtie à l’aide de plusieurs leviers, qui doivent permettre de répondre à ces différents enjeux. Il est possible d’utiliser les réseaux sociaux, les vidéos à la performance, les natives ads… Durant cette conférence, les experts de Back Market, Heetch, Le Figaro et Ad4Screen dévoileront les leviers d’acquisition qu’ils ont choisis. Ils expliqueront aussi comment chaque élément peut aider à mener une stratégie d’acquisition réussie.

Une fois celle-ci bien établie, il est primordial de surveiller sa performance et d’en analyser les retombées pour comprendre ce qui a généré du trafic et dans quelles proportions. Cela permet par ailleurs de réaliser les améliorations nécessaires. Cela implique notamment de déterminer des indicateurs clés de performance (KPI) à suivre et d’opter pour des outils d’analyse. En assistant à cette conférence, vous découvrirez comment les quatre professionnels mesurent les retombées de leurs actions.

Analyser ses résultats est essentiel pour optimiser ses futures stratégies. Cela permet de connaître les ajustements à réaliser et s’il est nécessaire d’opter pour un nouveau canal et d’utiliser des leviers supplémentaires.

Enfin, les intervenants reviendront sur les résultats de leur stratégie d’acquisition et aborderont les futures étapes envisagées afin de poursuivre leur développement. En vous appuyant sur ces témoignages, vous pourrez à votre tour mettre en place une stratégie efficace pour acquérir continuellement de nouveaux utilisateurs sur votre application et augmenter votre trafic sur celle-ci. Pour connaître tous les conseils des quatre experts et les clés de leur succès, n’oubliez pas de vous inscrire à cette conférence.