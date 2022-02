Il n’est pas aisé de trouver l’outil collaboratif idéal pour son entreprise. Vous êtes peut-être toujours à la recherche de la perle rare. Si c’est le cas, ce livre blanc vous sera d’une grande utilité. Jamespot, le spécialiste français du réseau social d’entreprise et des logiciels collaboratifs, a passé au crible 4 solutions phares de la collaboration en entreprise. En téléchargeant cet ebook gratuitement, vous aurez un meilleur aperçu des solutions existantes ainsi que leurs avantages et inconvénients.

Jamespot passe au crible 4 outils collaboratifs

Les éditeurs de logiciels collaboratifs sont nombreux, les outils disponibles le sont également. Chaque outil propose des fonctionnalités et des usages spécifiques. Tout ceci rend la compréhension du marché des outils collaboratifs difficile et le choix des organisations de plus en plus complexe. En fonction de votre organisation en interne, de votre industrie, ou de l’appétence de vos équipes, certains outils peuvent mieux correspondre que d’autres. L’objectif principal des outils collaboratifs étant de vous simplifier la vie dans votre quotidien professionnel.

Dans son livre blanc à télécharger gratuitement, Jamespot a identifié 4 solutions phares qui font partie de la grande famille des outils collaboratifs :

La messagerie d’équipe

L’intranet

Le réseau social d’entreprise

La digital workplace

Chacun de ces outils à ses avantages et ses inconvénients. Prenons la messagerie d’équipe. Son avantage principal : une rapidité hors norme qui permet aux collaborateurs d’une même structure de partager avec leurs collègues tout ce dont ils ont besoin quand ils en ont besoin. Un modèle qui tranche également avec la façon dont les autres outils collaboratifs proposent de communiquer. Cet outil est aussi facilement déployable à grande échelle. Ses inconvénients ? La messagerie d’équipe libère la communication, mais à terme elle peut la rendre totalement incontrôlable. Pouvoir envoyer des messages sur tous les sujets, à n’importe quel moment peut amener à un abus : l’infobésité.

Le réseau social d’entreprise : une formule complète

Dans son guide, Jamespot s’intéresse aussi au réseau social d’entreprise. Cet outil a mis du temps à trouver sa voie, mais en téléchargeant ce livre blanc, vous allez découvrir que cela en valait la peine. Le RSE (pour réseau social d’entreprise) dispose aujourd’hui d’arguments de poids pour convaincre les utilisateurs : un large éventail de fonctionnalités, une communication à 3 échelles (vers un collaborateur, vers un groupe ou vers l’ensemble de l’organisation selon le contexte), des usages métiers à foison…

Un outil capable de répondre à une problématique qui se pose dans de nombreuses entreprises, notamment dans les ETI et les grands groupes : le réseau social d’entreprise permet d’unifier la communication interne « pour éviter le Shadow IT et la perte d’informations » tout en offrant aux collaborateurs un moyen d’optimiser leurs usages professionnels.

Comme le précise Jamespot dans cet ebook, « le plus important dans une organisation n’est pas l’outil en lui-même mais la façon dont vos collaborateurs s’en serviront pour collaborer, communiquer... et ainsi faire grandir l’organisation ». N’oubliez pas de télécharger votre exemplaire !