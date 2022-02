Une foire aux questions (FAQ) est essentielle à un site web. Elle permet de répondre aux demandes récurrentes des utilisateurs, comme sur le fonctionnement d’une solution ou les délais de livraison d’un produit. Il arrive malgré tout que les internautes ne trouvent pas les réponses à leurs questions dans cette section. Ils sont alors obligés d’envoyer un e-mail à l’entreprise pour avoir davantage d’informations, ce qui peut prendre du temps. Il existe des outils pour faire face à cette problématique, comme Hagrid.

Une FAQ alimentée par les internautes

Hagrid se distingue des autres widgets, car il permet d’ajouter une FAQ directement alimentée par les internautes. Concrètement, lorsqu’un visiteur se rend sur un site possédant Hagrid, il peut poser la question de son choix depuis le formulaire mis à disposition. Une simple connexion est nécessaire. L’utilisateur est ensuite notifié lorsqu’une réponse y est apportée.

De son côté, l’entreprise peut y répondre depuis un tableau de bord fluide et ergonomique. En quelques clics, elle a accès à l’historique des questions auxquelles elle a répondu, et à celles qui sont toujours en attente. Elle a la possibilité d’y apporter une réponse directement depuis cet espace. Cela permet de communiquer plus facilement avec les visiteurs de son site web et de favoriser l’engagement avec ceux-ci.

En un coup d’œil, les internautes ont accès à toutes les questions posées et les réponses apportées depuis le site web de l’entreprise.

Hagrid peut être intégré à WordPress, Shopify ou encore Wix en seulement cinq minutes. Pour cela, il n’est pas nécessaire de savoir coder. Par exemple, pour l’intégrer à un site WordPress, uniquement deux étapes sont nécessaires. Il faut d’abord copier le code de Hagrid dans le header de WordPress, et ajouter <div> à l’endroit où l’on souhaite voir apparaître le widget sur sa page. Dans le cas où vous auriez besoin d’un peu d’aide, chaque étape du processus est détaillée directement sur hagrid.io.