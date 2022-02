On le sait, Apple travaille depuis des années sur un casque de réalité mixte (mêlant les réalités virtuelle et augmentée) attendu à l'horizon 2023, mais aussi sur des lunettes de réalité augmentée, les fameuses Apple Glass, qui devraient arriver plus tard. Encore très mystérieux, ces deux produits sont conçus dans le plus grand des secrets par les ingénieurs d'Apple et les détails les concernant n'émergent qu'au compte-goutte. On en reparle toutefois cette semaine parce qu'Apple continue, vraisemblablement, de mettre des choses en place sur le plan logiciel pour ces futurs appareils. En l'occurrence, le nom de l'OS qui sera chargé d'animer ces futurs produits d'AR / VR semble avoir émergé en ligne.

Plusieurs sources ont en effet repéré, à la fois dans du code open source partagé sur GitHub et sur des documents liés à l'App Store, le nom qu'adopterait ce futur système d'exploitation : "realityOS". Comme le rappelle The Verge, le média américain Bloomberg avait identifié dès 2017 une référence à ce cet OS, alors évoquée sous le diminutif "rOS". Le terme "realityOS" avait également été découvert dans certaines pré-versions d'iOS 13 il y a environ deux ans maintenant.

Une nomenclature crédible chez Apple... mais prudence

L'utilisation du nom realityOS par Apple paraît à première vue crédible. La firme emploie ce type de nomenclature depuis des années maintenant : iOS, macOS, iPadOS, tvOS, watchOS, en sont des exemples. D'après les informations glanées par Bloomberg en 2017, le nouveau système d'Apple voué à l'AR / VR serait fondamentalement basé sur iOS. Son développement aurait par ailleurs été supervisé, du moins fut un temps, par Geoff Stahl -- un vétéran chez Apple, note The Verge.

Cela étant, Steve Troughton-Smith, développeur comptant parmi les premiers à avoir repéré la mention "realityOS" dans de nouveaux logs, reste méfiant. D'après lui cette mention pourrait simplement être le "vestige d'une pull-request faite par quelqu'un à partir d'un faux compte". En un mot restons prudents. Rien ne nous permet encore de confirmer que realityOS sera bien un nom d'OS utilisé par Apple au bout du compte.

“#if TARGET_FEATURE_REALITYOS” Well then. This at least confirms it 1) has its own OS & binaries, and 2) has a realityOS Simulator https://t.co/6a25kWshXR pic.twitter.com/RyF5O5gFjg — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) February 9, 2022

Quoi qu'il en soit, les dernières rumeurs concernant le casque de réalité mixte d'Apple laissent entendre qu'il pourrait compter sur un niveau de puissance équivalent à celui d'un Mac sous processeur M1. Il s'agirait par ailleurs d'un produit indépendant, conçu pour fonctionner sans nécessiter de connexion à un autre appareil... de quoi expliquer entre autre le besoin d'un système d'exploitation avancé. Un OS qu'Apple surnommerait pour l'instant "Oak" en interne.