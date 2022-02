Ça y est, vous avez fait votre benchmark des outils collaboratifs du marché. Pas si simple de s’y retrouver dans cette jungle. Il y a les réseaux sociaux d’entreprise, l’intranet, la digital workplace, la messagerie d’équipe… tout un tas de solutions avec leurs propres caractéristiques. Une fois que vous pensez avoir trouvé la bonne solution, il reste une étape ultime : convaincre votre direction d’adopter un outil collaboratif.

Quels arguments pour convaincre ma direction ?

C’est dans cet objectif que Jamespot, un éditeur de logiciel français spécialisé dans les solutions collaboratives et sociales en SaaS, vous donne rendez-vous le 15 février 2022 à 14h30 pour un webinar dédié à ce sujet. Les experts Jamespot vont vous donner les clés et les meilleurs arguments pour convaincre votre direction de choisir une solution collaborative afin d’améliorer la communication et la collaboration au sein de votre entreprise.

Matthieu Lluis et Jean-Christophe Billerey vous proposent de les retrouver le jeudi 15 février pour aborder ce sujet. En plus de favoriser l'engagement des salariés, un réseau social d’entreprise permet de renforcer la collaboration et la cohésion entre les différents services. Un outil collaboratif comme celui-ci permet également de favoriser l'échange et la communication ainsi que le partage de connaissances. Un excellent moyen pour accélérer la transformation digitale de votre entreprise. Voilà de premiers arguments que vous pourrez mettre en avant.

Néanmoins, pour que l’outil collaboratif que vous avez choisi s’enracine durablement au sein de votre entreprise, il est indispensable que votre direction y croie. Si les dirigeants n’utilisent pas cet outil, les chances que le reste des équipes fasse la même chose sont grandes. Voilà pourquoi Jamespot va vous aider à rassurer et à convaincre votre direction au cours de ce webinar.

Mettre en place un réseau social d'entreprise, ça ne s'improvise pas. Son implémentation nécessite une stratégie très claire. En tant que chef de projet, vous devez définir des objectifs, réfléchir comment impliquer les différentes parties prenantes de l’entreprise et surtout instaurer des indicateurs de mesure pour s’assurer du bon fonctionnement de la solution choisie. Bref, en participant à ce webinar, vous y verrez plus clair sur les grandes étapes à mettre en place pour convaincre votre direction d’adopter un outil collaboratif.

Si le sujet vous intéresse mais que vous n’êtes pas disponible sur ce créneau, ce n’est pas grave. Jamespot vous invite tout de même à vous inscrire au webinar du 15 février pour accéder au replay de l’événement une fois le live terminé. N’attendez plus et inscrivez-vous !