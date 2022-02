Depuis plusieurs dizaines d’années déjà, l’environnement est une préoccupation centrale au sein des sociétés. Elle concerne aujourd’hui toutes les parties prenantes d’une organisation, autant les dirigeants, les collaborateurs que les consommateurs.

Selon un sondage réalisé par l’Ifop, 95 % des Français interrogés déclarent attendre que les entreprises s’engagent d’elles-mêmes en faveur des enjeux de société. Côté salariés, 58 % disent que la RSE (responsabilité sociétale des entreprises) est un critère important dans le choix de leur travail (Cone Communications).

Il convient donc de dire que les collaborateurs et les clients sont grandement attachés aux engagements environnementaux des organisations. Ils attendent d’elles qu’elles se positionnent et s’engagent. Pour cela, elles doivent mettre en place une stratégie RSE efficace, engageante et durable. Dans un webinar dédié le jeudi 10 février 2022 à 11h, CitizenWave, la première application collaborative de l’engagement par le développement durable, vous dévoilera cinq grands principes pour un déploiement engageant de son plan d’action.

Mettre correctement en place une stratégie RSE

Selon une étude réalisée par Bpifrance Le Lab, 90 % des dirigeants de PME, ETI et TPE indiquent mener des actions RSE. Toutefois, seuls 25 % d’entre eux auraient adopté une démarche structurée autour d’une véritable stratégie. Pour cette raison, Dominique Bizaoui, Cofondateur de CitizenWave, Claudia Lopes, Cheffe de projet développement durable et Marion Garbay, Responsable Marketing et Communication au sein de l’entreprise, vous expliqueront les piliers incontournables d’un plan d’action RSE. Ils reviendront sur les fondements d'une telle démarche.

En s’appuyant sur les études de cas de trois grandes entreprises clientes internationales, les trois experts vous donneront des conseils sur le pilotage d’une stratégie RSE et la concrétisation du développement de projets écoresponsables. Ils permettront aux dirigeants et aux responsables RSE participants d’avoir les clés en main pour mettre en place un plan d’action concret et durable.

Engager ses collaborateurs pour pérenniser sa démarche RSE

Si la RSE est au cœur du développement des entreprises, ce projet ne peut aboutir sans l’engagement des collaborateurs. Il est primordial de co-construire cette stratégie avec ces derniers afin que les idées et les attentes de chacun puissent être prises en compte. En mettant en place une démarche RSE collaborative, une entreprise s’assure que les actions instaurées seront pertinentes et surtout transparentes. Cela va permettre de s’assurer de la mise en œuvre d’une stratégie efficace, mais aussi de l’attractivité de son entreprise et de la performance de ses collaborateurs. Ces derniers seront alors fiers des engagements qui ont été pris au sein de leur environnement de travail, améliorant ainsi leur productivité, et devenant eux-mêmes de véritables ambassadeurs de leur entreprise.

Comme vous le découvrirez lors de cette conférence en ligne, il sera également primordial d’assurer une bonne communication tant interne qu’externe pour intégrer convenablement les nouvelles valeurs responsables dans la culture de son entreprise. Cela contribuera à pérenniser la démarche RSE.

Voici comment va se dérouler ce webinar du 10 février 2022 :

Présentation de CitizenWave ;

Les 5 clés d'un déploiement stratégique fort en RSE ;

Étude de cas réels.

Les experts de CitizenWave vous détailleront les cinq éléments essentiels au développement d’une stratégie RSE afin que vous puissiez, à votre tour, entreprendre cette démarche responsable.

N’oubliez pas de vous inscrire au webinar !