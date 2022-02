Selon la dernière étude annuelle de Statista, on compte désormais pas moins de trois milliards d’utilisateurs de smartphone dans le monde. En effet, le mobile a un rôle de plus en plus important dans nos habitudes de consommation digitale, à tel point que le trafic internet mobile a dépassé le trafic desktop en 2021.

Il regorge d’opportunités pour les entreprises, à condition d’en maîtriser les codes. Le 17 février 2022 à 11h, inside|app, agence technologique spécialisée dans les applications mobiles, et Kaliop, spécialiste de la transformation digitale et de l'innovation, organisent un webinar pour vous aider à mieux comprendre l’univers du mobile.

Mieux comprendre l’univers du mobile

Pour développer une bonne stratégie mobile first, il est primordial de s’intéresser de plus près aux codes du mobile. Il a ses propres spécificités, notamment en termes d’usages ou d’expérience utilisateur. Cette dernière doit être fluide, engageante et unique, mais doit aussi respecter les exigences sociétales qui évoluent en permanence : transparence quant au respect de la vie privée, engagement écologique, utilisation des données limitées… En assistant à ce webinar, vous découvrirez en détail les attentes des utilisateurs de smartphones qui seront à prendre en compte dans votre projet mobile.

Les guidelines imposées par les stores, comme l’App Store d'Apple ou le Google Play Store, sont des points de passage fondamentaux dans le développement d’un projet mobile. Il faut donc aussi s’intéresser aux contraintes qu’elles imposent. En effet, pour répondre aux évolutions des attentes des utilisateurs, les stores d’applications se transforment rapidement et développent de nouvelles règles, notamment concernant la vie privée des utilisateurs, parfois contraignantes pour les marques.

Pour faire face à ces changements rapides et constants, il est essentiel d’anticiper les évolutions. Durant ce webinar, Gilles Grousset, Co-fondateur et CTO d’inside|app, et Nicolas Sibut, Directeur de projets chez Kaliop, vous donneront les clés nécessaires pour y parvenir.

Challenger ses choix technologiques

Dans un projet mobile, la dimension technologique a une place particulière. Le choix de la technologie de développement a un impact fondamental, en termes de coût, de vélocité ou encore de maintenance. Mais l’émergence des innovations technologiques, tels que l’IA ou les capteurs biométriques, viennent rebattre les cartes. Et parce que le mobile est en constante évolution, il est primordial de prendre en compte ces nouvelles technologies qui viendront révolutionner le quotidien des utilisateurs. Lors de ce webinar, les deux experts vous expliqueront comment orienter le produit dans la direction des leaders du marché, d’un point de vue technologique. Ils aborderont également l’impact du Web3, la prochaine mutation majeure du web, et le métavers, un monde virtuel fictif, sur l’univers du mobile. Seront discutées les nouvelles opportunités que ces deux éléments offriront, comme les smart contract pour les cryptomonnaies et les NFT.

Optimiser ses coûts dans un projet mobile

Ce webinar abordera aussi un autre point important : le budget d’un projet mobile. Gilles Grousset et Nicolas Sibut vous dévoileront les bonnes pratiques pour optimiser ses coûts, notamment concernant l’optimisation de nouvelles fonctionnalités ou de celles existantes, et de la gestion des dettes techniques liées à l’expérience utilisateur.

Pour connaître tous les changements à venir dans le monde du mobile, n’oubliez pas de vous inscrire à ce webinar.