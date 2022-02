Les réseaux sociaux sont aujourd’hui essentiels au bon développement d’une entreprise. Intégrés à une stratégie marketing, ils peuvent être des outils puissants permettant d’accroître sa visibilité, élargir sa clientèle, générer du trafic sur différents canaux… Pour cela, encore faut-il en maîtriser tous leurs rouages. Le mardi 10 février 2022 à 11h30, MKKM, l’agence de performance marketing spécialiste des réseaux sociaux, organise un webinar pour vous aider à exploiter le potentiel de ces plateformes sociales.

Établir une stratégie marketing spécifique aux réseaux sociaux

Les réseaux sociaux font partie des sites attirant le plus de visiteurs chaque jour. Pour cette raison, ils sont une véritable opportunité pour développer le business d’une marque. Ils sont des outils efficaces autant pour une plateforme digitale qui souhaite générer plus de leads, une marque retail qui cherche à augmenter son trafic en magasin qu’un e-commerçant voulant accroître son taux de conversion. Pour exploiter les avantages que ces plateformes réservent, il convient toutefois d’adopter les bons réflexes et de choisir les leviers adaptés. En assistant à ce webinar, vous découvrirez des moyens d’aligner vos actions sur les réseaux sociaux à vos objectifs business.

Au cours de cette conférence en ligne, Mathieu Hosselet, Directeur de la Performance chez MKKM Social Media Experts, abordera les principaux enjeux que peuvent adresser les réseaux sociaux, comme le « drive-to-store ». Parce que 70 % des consommateurs visitent un magasin après avoir trouvé des informations en ligne (FEVAD), le digital web to store est aujourd’hui une composante essentielle pour générer du trafic dans ses enseignes physiques. Pour cela, il existe de nombreuses stratégies efficaces, comme les annonces sponsorisées ciblées sur les médias sociaux. Durant ce webinar, les experts de MKKM vous dévoileront les leviers à favoriser.

Sera également abordé l’enjeu « drive-to-web ». Il consiste à mettre en place des actions marketing dont le but est d’attirer des clients et des prospects sur son site web. Cela peut par exemple se faire à travers une campagne de marketing d’influence et du live shopping, c’est-à-dire lorsqu’un créateur de contenu promeut en direct les produits d’une marque. L’objectif est de générer du trafic et de la conversion sur sa boutique en ligne, mais aussi de générer des leads commerciaux, par exemple en ajoutant des call-to-action à l’une de ses publications Instagram.

Dans la dernière partie de cet événement, les spécialistes de MKKM aborderont l’enjeu communautaire. Social Media Advertising (SMA), engagement online… Ces éléments peuvent servir à développer la préférence de marque, c’est-à-dire le fait que le consommateur choisisse une enseigne plutôt qu’une autre. C’est un des objectifs majeurs d’une stratégie de social media.

Manier les codes des médias sociaux permet aussi de tirer son épingle du jeu, notamment concernant la satisfaction client.

Comme vous le découvrirez lors de ce webinar, ces plateformes peuvent être des armes puissantes pour contrôler son image de marque et communiquer avec ses clients. Vous pourrez par ailleurs vous inspirer des exemples concrets qui seront donnés tout au long de l’événement.

Pour ne manquer aucun conseil des experts de MKKM, n’oubliez pas de vous inscrire à cette conférence en ligne !