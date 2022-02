Après toutes ces années d'existence, Snapchat a enfin généré les premiers bénéfices trimestriels de son histoire. De quoi affoler les compteurs à Wall Street. Les résultats dévoilés par la direction réseau social ont totalement dépassé les attentes des investisseurs. Snapchat a enregistré 22,5 millions de dollars de bénéfice net lors du quatrième trimestre de 2021. Une première.

Un premier bénéfice trimestriel à 22,5 millions de dollars pour Snapchat

Le cours de Snapchat a fait le yo-yo à Wall Street cette semaine. Le réseau social a d'abord subi une chute de 23% jeudi, dans le sillage de Facebook et l'annonce d'une perte de 4 millions d'utilisateurs entre septembre et décembre 2021 pour le groupe de Mark Zuckerberg. Dès le lendemain, au moment de l'annonce des résultats de Snapchat, le titre a repris quasiment 60%. Plus de dix ans après ses débuts, la société dirigée par Evan Spiegel a enregistré le tout premier bénéfice trimestriel de son histoire : 22,5 millions de dollars.

Au cours du quatrième trimestre de l'année 2021, le réseau social a enregistré un chiffre d'affaires de 1,3 milliard de dollars (une hausse de 42% sur un an). Personne ne s'y attendait. Pas même les analystes, qui tablaient plutôt sur 1,2 milliard. Les marchés avaient anticipé l'annonce des résultats. Ils s'attendaient à une énième perte. Finalement non. L'année 2022 commence fort pour Snapchat. Contrairement à Facebook, le petit fantôme a continué d'engranger de nouveaux utilisateurs. La firme californienne comptabilise désormais 319 millions d'utilisateurs actifs mensuels (une hausse de 20% par rapport à l'année dernière).

Le petit fantôme a peut-être enfin trouvé la bonne formule

Snapchat a donc vraisemblablement trouvé la bonne formule à la fois pour résister à TikTok, mais aussi pour générer ses premiers revenus. Le revenu moyen par utilisateur a même dépassé la barre des 4 dollars entre octobre et décembre (une hausse de 18% par rapport à la même période en 2020). Pour Derek Andersen, le directeur financier de Snap, « le secteur s'est adapté plus rapidement que nous ne l'avions anticipé. Nous avons fait face à de nouveaux défis en 2021, mais nous avons affiché de solides résultats ».

Malgré tout, avec 63 milliards de dollars de capitalisation boursière, le réseau social reste loin de son pic historique atteint en septembre : 131 milliards. Après avoir terminé l'année 2021 en beauté, Snap est confiant pour l'avenir. Concernant le nombre d'utilisateurs, la société américaine prévoit une croissance comprise entre 17% et 18% pour l'année 2022. Snapchat espère atteindre les 330 millions d'utilisateurs avant la fin de l'année.