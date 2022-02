Les outils qui permettent d'enlever les arrière-plans (background) des images se sont multipliés ces dernières années. Nous vous parlions notamment de remove.bg, Background Eraser , ZapBG ou encore Trace. Les outils gratuits ou freemium qui permettent d'enlever la background d'une vidéo sont en revanche plus rares.

Pour présenter un projet ou un produit, il est parfois nécessaire de réaliser une vidéo. Pour qu’elle puisse paraître professionnelle, il convient de modifier l’arrière-plan du contenu. Toutefois, ce n’est pas forcément une tâche évidente lorsqu’on n'a aucune compétence en édition de vidéos. Fort heureusement, il existe désormais des sites web comme SocialBook Video Background Remover, qui permettent de le faire en quelques clics.

Supprimer ou modifier un arrière-plan rapidement

SocialBook Video Background Remover, est un outil qui permet de modifier l’arrière-plan d’une vidéo gratuitement et simplement. Il suffit d’en télécharger une présente dans son ordinateur, ou de copier-coller le lien si elle se trouve en ligne. Les seules conditions requises sont qu’elle soit en 200 MB maximum et qu’une personne se trouve sur la vidéo, et non un objet ou un animal. L’outil ne sera pas en mesure de détecter leur présence et ne pourra pas offrir un rendu optimal. Une fois son contenu choisi, il faut cliquer sur le bouton “Preview” pour que SocialBook Video Background Remover supprime son arrière-plan.

Pour les utilisateurs à la recherche de quelque chose de sobre, l’outil propose une palette de couleurs importantes permettant de créer un fond uni : rouge, bleu, vert, jaune, noir… Dans le cas où ils souhaiteraient utiliser une couleur en adéquation avec l’identité visuelle de leur entreprise, il suffit de se servir du nuancier.

SocialBook Video Background Remover offre également la possibilité de mettre une photo en arrière-plan. Plusieurs illustrations sont proposées, comme des paysages et des images de peintures contemporaines. L’utilisateur peut toutefois utiliser l’outil de recherche de photos mis à disposition ou en télécharger une provenant de son ordinateur, comme le logo de sa société.

Pour un fond interactif, il est possible d’utiliser une vidéo. Là encore, SocialBook Video Background Remover en suggère quelques-unes, comme des montagnes ou l’espace. L’utilisateur peut en chercher d’autres grâce à la fonctionnalité de recherche, ou upload celle de son choix.

Enfin, il suffit de cliquer sur “Download” pour obtenir son contenu. Il est téléchargeable gratuitement au format gif. Pour le format mp4, une inscription est requise.